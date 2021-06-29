新板希爾頓飯店「外帶便當百元起」！港式油雞與醬燒豬五花必吃、家庭4人分享餐現省765元

新北市板橋區曾為疫情下的一級戰區，近日全台包含雙北疫情趨緩，各式餐飲商機也漸漸活絡起來。這回「臺北新板希爾頓飯店」推出多款外帶分享餐，最便宜的港式便當只要180元，還有家庭四人與情侶閨蜜分享餐，一起來瞧瞧吧。

臺北新板希爾頓飯店坐擁板橋市中心的城市景觀，擁有31層樓的現代化裝潢設計，鄰近也有高鐵、火車等交通工具，因此，過去常成為旅客駐足休憩的必住飯店之一。

此次旗下的「青雅中餐廳」一系列推出三款便當與分享餐系列，便當包含港式油雞雙拼、醬燒豬五花與蛋奶素可食的養生蔬食口味，原價一個225元，享抗疫價180元；另還有針對家庭設計的四人分享餐，分為AB兩種供選擇，A餐有玫瑰油雞、蜜汁叉燒、煙燻素鵝捲、巧手秘製鎮江與好味醬爆花姿蝦和鮮蟹肉魚籽炒飯等；B餐則有五香牛腱、青醬杏鮑菇、蜜汁燻魚、牛肝菌茶油松阪豬與乾燒滑蛋蝦仁和豉油皇海鮮炒麵等，原價一套2745元，現在抗疫價只要1980元喔，現省超過750元。

圖／台北新板希爾頓酒店 Hilton Taipei Sinban臉書粉專

圖／台北新板希爾頓酒店 Hilton Taipei Sinban臉書粉專

另外旗下的「悅市集」也不遑多讓，推出雙人與4人分享餐，像是有兩人BBQ烤豬肋排套餐，包含BBQ烤豬肋排、綜合生菜沙拉、洋蔥湯、麵包、蒜味花椰菜與馬芬蛋糕等，兩人只要880元。另外還有情侶閨密餐與主廚嚴選4人家庭分享餐，直接爽吃2公斤爐烤美國肋眼牛排，非常物超所值。

圖／台北新板希爾頓酒店 Hilton Taipei Sinban臉書粉專

圖／台北新板希爾頓酒店 Hilton Taipei Sinban臉書粉專

值得一提的是，為能讓飯店充足備餐，建議至少需要前一天預訂，至於取餐地點，為減少接觸，消費者無須下車取餐，將由專人直接送餐至車道。更多好康優惠請上官網或臉書查詢。

臺北新板希爾頓飯店

臉書粉專：https://www.facebook.com/hiltontaipeisinban

訂餐專線： 020-2958-3000 分機7531

取餐時間：每日中午10:30至12:30；晚上16:30至18:30

地址：新北市板橋區民權路88號

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