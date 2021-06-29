星級港式「添好運」7／15插旗台中勤美！全台「外帶5折」3大優惠加碼延長

米其林一星品牌「添好運」早前因應防疫祭出外帶好康，包含「滿額88折再送300元抵用券」、醫護軍警消工作者「一律半價」，官方今（29日）於臉書宣佈原訂截至6/30的優惠確定延長，昨日也公佈11號店確定插旗台中勤美誠品，預計7/15正式開幕，為粉絲帶來好消息。

圖／添好運台灣

港式飲茶「添好運」日前因發佈台北市市長柯文哲享用品牌餐點的貼文遭網友出征，業者後續回應防疫期間為鼓勵民眾線上訂餐服務才分享，感謝各界支持。而除了現有10家分店，品牌也將於7/15正式開始台中勤美店，讓中部人新增一處據點點餐。

此外，「添好運」備受關注的防疫優惠也將隨三級防疫同步延長，包含「了凡」在內的品牌門市，恢復二級狀態前，到店外帶自取，滿600元即享88折，再送300元現金抵用券，身為前線的醫護軍警消工作者則有5折好康。另外，億員工、餐飲同業、百貨同業、外送人員凡出示工作證或識別證，也享85折優惠，一共3大促銷陪伴大家抗疫。值得一提的是，所有營業據點也推出電話預約自取「免下車快速GO」，讓大家減少接觸，回家用餐更安心。

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