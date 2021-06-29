在家買菜好安心！「MOS樂活市集」開賣，滿399元享0元外送，波士頓奶油萵苣必買

摩斯漢堡MOS Burger求新求變的品牌職人精神令人敬佩，這回正式即日起推出「MOS樂活市集」，透過「安心智慧農場」打造的植物蔬菜工廠，配合疫情減少傳統市場外出，用App快速下訂，滿399元還免運喔，婆婆媽媽快來採購一番吧！

圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書粉專

智慧農場蔬菜是MOS Burger 2019年成立的安心智慧農場，採用全人工光源的植物工廠，透過溫度、風速、營養液與濕度等6大嚴格環境控制，打造出安心美味的新鮮蔬菜，像是「奶油波士頓萵苣」，含有豐富的乳白色汁液，就像奶油般好入口，吃起來有淡淡的香甜甘味，口感軟嫩。

圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書粉專

這回正式推出「MOS樂活市集」，希望有買菜需求的消費者，能不用出門就能吃到安心美味的蔬菜，販售的品項包含高麗菜一顆50元、萵苣一顆30元，還有雞蛋一盒100元與冰烤地瓜一盒100元等。蔬果種類非常豐富，只要透過MOSOrder App預訂，滿399元直接0元免運費喔，除此之外，還有AB區至8月31日，享有8選2只要99元的超殺優惠。

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另外摩斯漢堡MOS Burger夏季推出的新品「韓式辣雞珍珠堡」，採用韓式辣醬醃製雞腿肉，加入洋蔥拌炒，搭配海苔片、清爽生菜及甜辣醬，日前限定人氣開賣中，歡迎一起下訂嚐鮮看看喔。

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