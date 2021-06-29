快訊

直播／Delta病毒進入社區！蔡英文親上火線發表談話

新北開放接種莫德納疫苗 「這些人」明起開放預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在家買菜好安心！「MOS樂活市集」開賣，滿399元享0元外送，波士頓奶油萵苣必買

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部 臉書粉專
圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部 臉書粉專

摩斯漢堡MOS Burger求新求變的品牌職人精神令人敬佩，這回正式即日起推出「MOS樂活市集」，透過「安心智慧農場」打造的植物蔬菜工廠，配合疫情減少傳統市場外出，用App快速下訂，滿399元還免運喔，婆婆媽媽快來採購一番吧！

圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書粉專
圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書粉專

智慧農場蔬菜是MOS Burger 2019年成立的安心智慧農場，採用全人工光源的植物工廠，透過溫度、風速、營養液與濕度等6大嚴格環境控制，打造出安心美味的新鮮蔬菜，像是「奶油波士頓萵苣」，含有豐富的乳白色汁液，就像奶油般好入口，吃起來有淡淡的香甜甘味，口感軟嫩。

圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書粉專
圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書粉專

這回正式推出「MOS樂活市集」，希望有買菜需求的消費者，能不用出門就能吃到安心美味的蔬菜，販售的品項包含高麗菜一顆50元、萵苣一顆30元，還有雞蛋一盒100元與冰烤地瓜一盒100元等。蔬果種類非常豐富，只要透過MOSOrder App預訂，滿399元直接0元免運費喔，除此之外，還有AB區至8月31日，享有8選2只要99元的超殺優惠。

圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書粉專
圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書粉專

另外摩斯漢堡MOS Burger夏季推出的新品「韓式辣雞珍珠堡」，採用韓式辣醬醃製雞腿肉，加入洋蔥拌炒，搭配海苔片、清爽生菜及甜辣醬，日前限定人氣開賣中，歡迎一起下訂嚐鮮看看喔。

圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書粉專
圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書粉專

MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部

臉書粉專：https://www.facebook.com/mosburger.tw

延伸閱讀：

正宗「韓式炸雞外帶85折」！「咕咕家」炸雞8塊、奶油飯與綜合炸物只要254元超划算

日銷千盒「5星外賣」再升級！ 寒舍艾美聯手艾麗推「10款口味」5折起，龍蝦焗烤、披薩、牛肉三明治統統都有

摩斯漢堡 市集

相關新聞

星級港式「添好運」7／15插旗台中勤美！全台「外帶5折」3大優惠加碼延長

米其林一星品牌「添好運」早前因應防疫祭出外帶好康，包含「滿額88折再送300元抵用券」、醫護軍警消工作者「一律半價」，官方今（29日）於臉書宣佈原訂截至6/30的優惠確定延長，昨日也公佈11號店確定插

在家買菜好安心！「MOS樂活市集」開賣，滿399元享0元外送，波士頓奶油萵苣必買

摩斯漢堡MOS Burger求新求變的品牌職人精神令人敬佩，這回正式即日起推出「MOS樂活市集」，透過「安心智慧農場」打造的植物蔬菜工廠，配合疫情減少傳統市場外出，用App快速下訂，滿399元還免運喔，婆婆媽媽快來採購一番吧！

免費吃和牛漢堡排！會員制日料始祖「千壽」開放外帶外送，澎湃新品、鰻魚飯必點

無菜單日本料理先驅「千壽」為台北首家採會員預約制的日式餐廳，2017年暫停營業後，創始人去年攜手兩位米其林等級的日籍主廚重磅回歸，近期也在疫情影響下調整營運模式，首次開放外帶及外送，精選7款菜色，讓大

加香菜是死罪？必勝客「香菜皮蛋豬血糕比薩」開賣　台味新品無極限

日前就已經流出間諜照、引發網友熱烈討論的「香菜皮蛋豬血糕比薩」終於正式登場！必勝客宣佈，鋪有雲林產的香菜、豬血糕與皮蛋等...

正宗「韓式炸雞外帶85折」！「咕咕家」炸雞8塊、奶油飯與綜合炸物只要254元超划算

先前造成網友熱烈討論的正宗「咕咕家」韓式炸雞品牌，正式於6月28日開賣外帶系列套餐囉，為了回饋廣大的炸雞愛好者，即日起推出85折外帶優惠，務必把握機會開吃囉。

哈根達斯Häagen-Dazs「盛夏微醺冰品」上市！經典調酒Mojito化身冰品、 冰淇淋蛋糕、繽紛凍飲，讓你冰涼一夏

台灣得盛夏來臨了，因為疫情大家無法盡情擁抱豔陽與海浪嗎？Häagen-Dazs首先推出夏日全新調酒風味系列冰品，經典調酒結合濃醇冰淇淋與清爽雪酪，佐以水果香氣，混搭全新滋味！夏日限定冰淇淋蛋糕與凍飲即將繽紛登場。攜手亞洲50大酒吧AHA Saloon，教你如何宅在家也能享受夏日微醺感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。