最強「美食紓困計畫」領起來！全台話題美食獨家優惠　產地直送到家

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政府有紓困計畫，ReadyGo也有！集合了全台最具話題性的美食，給你獨家優惠，不僅能享用餐點還能賺回饋，不用出門直接宅配到你家，多款產地直送新鮮又美味，你還在等什麼~快來領ReadyGo美食紓困4.0

氣炸鍋料理

RÉCOLTE 日本麗克特氣炸鍋

兼具實用及美感的氣炸鍋，就非這款莫屬！你也跟小編一樣用不了醜東西嗎？就連在家煮飯也要把環境氛圍打造的很有質感，在一成不變的居家抗疫期間，為生活添加儀式感，讓你每天都有好心情！

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日本設計的氣炸鍋，不僅外型簡約時尚，整個體積小巧精緻，適合小家庭和單身的客層使用，使用操作上簡單易懂，讓你輕鬆解鎖各種菜餚，像是國民美食鹹酥雞、地瓜球，在家也不忘吃美食。

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繼光香香雞組合包 ＋ RÉCOLTE 日本麗克特氣炸鍋

簡約設計的麗克特氣炸鍋，搭配超人氣繼光香香雞，美味的香香雞搭配人氣地瓜球，超值優惠讓您在家無論追劇、三五好友聊天、晚餐料理都能輕鬆端上桌品嚐美味！

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米其林必比登雙月食品社 ＋ RÉCOLTE 日本麗克特氣炸鍋

連續三年獲得米其林必比登美食推薦的「雙月食品社」，推出新客必吃的蛤蠣燉雞湯、愛恨椒芝醬拌麵，還有能用氣炸鍋的蘿蔔糕，如同剛煎好的口感外表酥脆，香氣撲鼻，這樣的搭配也很值得購入。

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米其林一星添好運 ＋ RÉCOLTE 日本麗克特氣炸鍋

在家也能享受摘星之旅，知名米其林一星的餐廳「添好運」是著名的香港點心店，料理強調「即叫即蒸」讓他們的品質有著一定水準，突然想吃港點嗎？將酥皮焗叉燒包放進氣炸鍋不用幾分鐘，米其林餐廳料理即上桌！

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除了以上三款食材讓你簡單好下手，氣炸鍋買回家還贈送28道精緻食譜，再也不必擔心吃外面不安全，或是只能吃泡麵過活啦！

宅配到府美食

三級警戒再延長，餐廳為求生存紛紛推出外帶活動，如果你夠懶連門都不想出，那宅配非常適合你！著名店家與物流合作，將最新鮮的生鮮農貨，以產地直送的方式交到顧客手中，快來看看有哪些商品能挑選吧！

PS 因應疫情期間，物流業者的業務量大增，大家收到包裹時，別忘了給他們加油打氣，感謝他們唷~

澎湖海鮮防疫箱

來到澎湖，鐵定是生鮮海產先吃一輪，現在出不去，沒關係！宅配進的來，來自澎湖的海鮮，用現釣、現抓捕獲方式，當日就真空包裝，以海水冰鮮封存最鮮美的現釣滋味。

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澎湖仙人掌冰淇淋

主打全天然不加色素，也沒有人工化學香料，吃進一口就透心涼，不僅爽口更讓口中充滿果香，絕對是來澎湖必吃又實在的選擇！獨家給你宅配優惠，不能旅遊也能品嚐澎湖道地的好味道，現在天氣這麼熱，抱著這桶追劇超幸福的呀~

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看電影必備卡滋爆米花

你也跟我一樣，把收藏已久的電影片單一個一個挖出來看了嗎？但即便架了投影機和超大螢幕，還是覺得少一味..沒有錯！就少這一味-爆米花！每次去電影院就算吃不完，也想加購的爆米花，吃的就是那個卡滋卡滋的感覺。

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卡滋爆米花準備了防疫零食箱，讓你臨時想看電影，在家也不怕，電影院最多只能鹹甜混搭，卡滋爆米花超過10種口味任君挑選，洋芋片也很不錯，快去選購準備看電影囉~

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大師兄銷魂麵鋪

這是真的大師兄嗎？如果你是熱愛大師兄銷魂麵舖的粉絲就知道，他們從不開放外帶甚至外送，就怕過程中燜爛了「銷魂麵」的招牌，敵不過來勢洶洶的疫情，最終還是開放讓粉絲能一解思麵之情。

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除了外送外帶，店家也強力推薦顧客可以購買自己烹煮的快煮麵、料理包，這樣更能保持手工麵條的Q彈，配上吸收整鍋熬煮精華的銷魂辣油，一口就讓你銷魂！一包麵的分量很大，足夠兩到三人分食喔

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台南玉井芒果

正餐吃飽飽，飯後水果不能少，來自台南玉井的愛文芒果，都是由小農辛勤種植與品質把關才採收直送到你家，每一顆都大又香甜，難得的限時預購優惠錯過就沒有囉！快來品嚐這夏天專屬的美味吧~(自製芒果冰也很不錯)

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