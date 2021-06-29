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免費吃和牛漢堡排！會員制日料始祖「千壽」開放外帶外送，澎湃新品、鰻魚飯必點

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
千壽老闆為六本木壽司名店「壽司通」創辦人、現任日本壽司協會理事長理事長菊地英晃。圖／千壽臉書專頁
千壽老闆為六本木壽司名店「壽司通」創辦人、現任日本壽司協會理事長理事長菊地英晃。圖／千壽臉書專頁

無菜單日本料理先驅「千壽」為台北首家採會員預約制的日式餐廳，2017年暫停營業後，創始人去年攜手兩位米其林等級的日籍主廚重磅回歸，近期也在疫情影響下調整營運模式，首次開放外帶及外送，精選7款菜色，讓大家不再受訂位限制，在家也能吃得到正宗高級日本料理。

走進千壽店面，可賞見日式庭園，室內則是榻榻米和室包廂，讓人秒飛日本用餐。圖／千壽臉書專頁
走進千壽店面，可賞見日式庭園，室內則是榻榻米和室包廂，讓人秒飛日本用餐。圖／千壽臉書專頁
千壽提供外帶服務，同步攜手外送平台Uber Eats，讓饕客免出門也能品味精緻日本料理。圖／千壽臉書專頁
千壽提供外帶服務，同步攜手外送平台Uber Eats，讓饕客免出門也能品味精緻日本料理。圖／千壽臉書專頁

千壽2014年進駐東區巷弄成為老饕私房美食，短暫歇業後今年捲土重來，由雙主廚分別負責無菜單壽司及懷石料理，並開放線上訂位，讓台灣日料迷得以享用精緻日式餐點。配合三級警戒，餐廳接力推出防疫外帶，日前最新推出「千壽二段重」，龍蝦海膽燒、爐烤和牛肋眼、宮崎A5和牛捲、五味海鮮壽司等應有盡有，每日限量十個，點購再贈「和牛漢堡排」，新品「千壽天丼」也祭出390元特價同步開賣。

全新兩人份菜色「千壽二段重」3800元，每日限量供應10個，須提前1天預訂。圖／千壽臉書專頁
全新兩人份菜色「千壽二段重」3800元，每日限量供應10個，須提前1天預訂。圖／千壽臉書專頁
關東風鰻魚飯為招牌餐點，嚴選台灣大型黑鰻，挑刺後先蒸後烤，大份850元、小份700元。圖／千壽臉書專頁
關東風鰻魚飯為招牌餐點，嚴選台灣大型黑鰻，挑刺後先蒸後烤，大份850元、小份700元。圖／千壽臉書專頁

此外，鎮店招牌「千壽鰻重」為入門必吃，強調選用台灣大型黑鰻、挑刺後先蒸後烤，製成關東風鰻魚，為無法出國的回味首選。而「海鮮散壽司」一次吃得到北海道紫海膽、鮪魚赤身、鮭魚卵、關東風鰻魚，滿滿海味入口超過癮，外帶自取限定，另有海鮮太卷、酥炸A5宮崎菲力和牛、A5特選宮崎黑毛和牛壽喜燒丼等餐點，準備滿足老饕味蕾。

即日起凡外帶自取任一餐點，隨餐附和牛漢堡排一份。圖／千壽臉書專頁
即日起凡外帶自取任一餐點，隨餐附和牛漢堡排一份。圖／千壽臉書專頁

除了外帶限定的點購任一餐點送一份「和牛漢堡排」，如今透過外送平台Uber Eats也能訂得到千壽，只要採用相關平台預訂和牛料理，隨餐即附「和牛漢堡排」，抗疫時光就用難得的買一送一來療癒吧！

千壽

地址：臺北市大安區忠孝東路四段216巷27弄17號

訂購時間：11:30-14:30、17:30-21:00 ( 週二公休 )

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