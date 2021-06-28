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正宗「韓式炸雞外帶85折」！「咕咕家」炸雞8塊、奶油飯與綜合炸物只要254元超划算
先前造成網友熱烈討論的正宗「咕咕家」韓式炸雞品牌，正式於6月28日開賣外帶系列套餐囉，為了回饋廣大的炸雞愛好者，即日起推出85折外帶優惠，務必把握機會開吃囉。
「咕咕家」原是韓國食品大牌「CHICKEN PLUS+」旗下的吃到飽炸雞品牌，主打各式炸雞吃到飽，包含招牌酥脆、韓式蜜汁、韓式糖醋、雪花起司、洋蔥奶油、韓式辣醬等六種口味任選，尤其網推必吃的「雪花起司」，在金黃酥炸的脆皮上撒上滿滿的香濃起司，讓人一吃就愛上。先前在台開幕時，因平價且CP值高，屢屢造成排隊人潮。
這回推出外帶「韓式炸雞系列套餐」與「多口味單點」優惠，韓式炸雞套餐包含8塊炸雞口味任選、炸雞奶油飯、綜合炸物與飲料，分量十足，很適合2至3人分享，85折優惠價只要超佛254元；至於多口味單點則有上述的口味可供選擇，也是一樣85折優惠只要213元，平均一塊炸雞不用27元超划算。
值得一提的是，所有套餐皆只能選一個口味喔。另外，還有「咕咕家」推薦必吃的ＱＱ球，號稱是被炸雞耽誤的ＱＱ球，口味有紫金與黃金兩種，優惠價打完折一份僅要34元喔。最後若用外送平台訂購則不打折。想要在家來點「韓式味道」，千萬不能錯過。
咕咕家韓式炸雞+Pizza吃到飽-西門店
地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓(西門町TiT大樓4樓/唐吉訶德樓上)
電話：02-23310501，歡迎電話預約再自取，可以減少等候時間。
營業時間：營業時間為11:30至20:00
臉書粉專：https://www.facebook.com/ChickenPlusTW
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