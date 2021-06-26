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比5折更狂！小蒙牛「買哈根達斯送4人火鍋」 5大新優惠爽吃到7月

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／小蒙牛頂級麻辣養生鍋臉書專頁、哈根達斯官方IG&官網
圖／小蒙牛頂級麻辣養生鍋臉書專頁、哈根達斯官方IG&官網

火鍋迷、冰品控雙贏優惠來襲！主打蒙古藥膳火鍋及麻辣鍋的「小蒙牛」配合防疫祭出超殺優惠，除了高CP值雙人至6人套餐統統5折，近期最夯話題主角為「買一箱哈根達斯，送4人份火鍋」，今天特別整理品牌全新更新的5大外帶自取優惠，讓大家一路開吃到7月。

圖／小蒙牛頂級麻辣養生鍋臉書專頁
圖／小蒙牛頂級麻辣養生鍋臉書專頁

小蒙牛頂級麻辣養生鍋逆向操作的「買冰送火鍋」6月開跑，只要1656元即可入手24入「哈根達斯迷你杯」，再加碼4人份火鍋，現賺高達2282元評價極高，讓許多人紛紛詢問活動截止日。官方在粉絲敲碗下宣佈好消息，表示活動延長至7/31，但7月起原為平日限定的活動開放假日也適用，價格則隨套餐內容微幅調整至1698元，多付銅板42元仍十分划算，附贈的湯底、肉類、火鍋三寶、蔬菜盤、主食應有盡有，平均到來哈根達斯每杯還比市價便宜至少20元，絕對是必收好康，這款活動為電話訂購限定。

圖／小蒙牛頂級麻辣養生鍋臉書專頁
圖／小蒙牛頂級麻辣養生鍋臉書專頁

而防疫5折套餐亦同步加碼至7/31，三款套餐分別為398元、598元及798元，6人套餐每人只要133元就能大啖2款湯頭、5種肉品、滷三寶、蔬菜、火鍋料及麵食，一家人當兩餐吃完全沒問題。此外，7月也有升級「買一送一」促銷，凡購買肉肉超值包、火鍋三寶、菜菜多超值包或餃類超值包，一律一份價位拿兩份，此系列任選3樣加購，再送一杯哈根達斯。

圖／小蒙牛頂級麻辣養生鍋臉書專頁
圖／小蒙牛頂級麻辣養生鍋臉書專頁

只想來份飯後甜點的火鍋控，也有專屬優惠，凡購買5折防疫套餐，即可以69元加購價值115元的哈根達斯冰淇淋；選擇6人份套餐則獨享150元入手約60隻竹蛤、烏梅口味刨走族冰品，省下169元，限量90份售完為止。為減少大眾等候時間及降低群聚感染風險，品牌也建議大家於13:30至17:00離峰時間取餐，三級警戒也能安心吃大餐。

圖／小蒙牛頂級麻辣養生鍋臉書專頁
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圖／小蒙牛頂級麻辣養生鍋臉書專頁
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