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日銷千盒「5星外賣」再升級！ 寒舍艾美聯手艾麗推「10款口味」5折起，龍蝦焗烤、披薩、牛肉三明治統統都有

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北寒舍艾美酒店官網
圖／台北寒舍艾美酒店官網

政府確定延長疫情第三級警戒至7月12日，為了能讓外帶需求的消費者能吃到更美味可口的料理，這回台北寒舍艾美酒店與寒舍艾麗酒店一起攜手打造五星外賣便當新品，最高還享有超狂5折優惠，一起來看看吧。

首先有精選優惠主打商品，只要即日起至6月30日購買，焗烤龍蝦明太子義大利麵原價499元，現在只要399元；至於什錦海鮮細扁麵更享有5折優惠，只要280元（原價一份560元）。

圖／台北寒舍艾美酒店官網
圖／台北寒舍艾美酒店官網

圖／台北寒舍艾美酒店官網
圖／台北寒舍艾美酒店官網

其他還有台北寒舍艾美酒店推出殼蟹壽司、和牛蘑菇披薩、酪梨田園沙拉與提拉米蘇等；至於寒舍艾麗酒店有嚴選美國牛肉的三明治與經典凱撒沙拉，主餐則有綜合菌菇燉飯與燉牛豬肉醬斜管麵，共超過10款料理供選擇。

圖／台北寒舍艾美酒店官網
圖／台北寒舍艾美酒店官網

圖／台北寒舍艾美酒店官網
圖／台北寒舍艾美酒店官網

值得一提的是，只要購買上述相關餐點，即可用49元加購南瓜奶油濃湯一碗（原價95元）。營業時間為每日上午11點至下午7點，購買時務必嚴守社交距離喔。

寒舍艾美「五星外帶餐盒」

販售時段：每日上午11點至下午7點皆可購買

販售地點：為方便賓客可一次購足，統一於艾美酒店一樓探索廚房販售，採買出入口動線分流、控制入場人數並嚴守社交距離

訂購電話：02-6622-8018

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義大利麵 便當 龍蝦 寒舍艾美

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