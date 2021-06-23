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屋馬燒肉在家吃！4款限量「燒肉箱」宅配到府、防疫蔬菜箱499能帶走

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
屋馬中友店、歷年餐點示意圖。圖／屋馬燒肉官網
屋馬中友店、歷年餐點示意圖。圖／屋馬燒肉官網

台中燒肉扛霸子「屋馬燒肉」為全台最難訂的餐廳之一，疫情爆發前可謂一位難求，今年4月首度開放線上訂位後讓粉絲興奮不已。如今因應三級疫情警戒禁內用，屋馬燒肉也祭出限量「燒肉箱」、「蔬菜箱」及海陸組合等，提供宅配到家，外帶自取指定餐點亦有8折優惠，最低120元能開吃，在地饕客必收。

圖／屋馬燒肉官網
圖／屋馬燒肉官網

「屋馬燒肉」開賣一系列澎湃食材，其中主打的屋馬燒肉組合共有4款可配送到府，全豬組合下殺999元，另有全牛、經典燒肉及海陸燒肉組合的「防疫燒肉箱」，可隨喜好訂購。而最豪華的「全牛燒肉組合」價值3950只要2680元，享一次爽嗑海鮮和肉品則可選擇特價2280元的「海陸燒肉組合」，原價3600元現省1320元，伊比利豬梅花、安格斯玫瑰牛小排、安格斯牛小排牛排、安格斯厚切沙朗、澳洲極品和牛、挪威鯖魚、大草蝦、生食級干貝、義大利香草雞，再附上韓風醬、燒肉醬，想怎麼料理都行。

圖／屋馬燒肉官網
圖／屋馬燒肉官網

此外，屋馬同步推出小資也能買的防疫蔬菜箱，最低499元就有，699蔬菜組合則可含運送到家、14款蔬菜任選10種，另有各款海鮮生食、A5和牛等可單點回家。另外，各門市也提供防疫餐點外帶服務，韓式家鄉粥、4款豆腐鍋及海鮮粥享自取8折，價格介於120元至176元，台中人可列入口袋名單。

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