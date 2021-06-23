快訊

回送小泡芙 義美高志明：正趕製專屬立陶宛包裝

地表最香「遊戲補包」！「ROG × 台酒電競泡麵」你嘗鮮了嗎

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
圖片來源：ASUS官網
圖片來源：ASUS官網

在家防疫少不了打發時間的線上遊戲或手機遊戲，離不開螢幕的時候，各式各樣的泡麵們頓時就成了果腹好夥伴，但你曾想過這兩樣東西能夠結合在一起，迸發出火花嗎！華碩6月15日宣佈，旗下主打的電競品牌 「ROG 玩家共和國」與台灣菸酒公司共同合作，聯手推出聯名「電競泡麵」！而所謂的「電競泡麵」並不是利用泡麵做成科技產品，而是將 ROG 的人氣角色，「審判槍神 Horsem4n、冷豔忍者 Se7en、電馭武士 Akira 」與台酒國內最暢銷的「花雕雞麵、麻油雞麵、花雕酸菜牛肉麵」三款口味泡麵結合，還推出Cyberpunk 風格包裝作為封面。

圖片來源：ASUS官網
圖片來源：ASUS官網

自6月15日起「ROG x 台酒電競泡麵系列」進駐四大超商、超市與各大量販店超過2萬家通路。訴求是將遊戲中的「補包」實體化加持「無懼能量」，讓玩家在3分鐘內滿血復活，填飽饑腸轆轆的狀態。

「ROG玩家共和國」推出的跨界合作總是讓人感到驚奇，現在還有抽ROG電競筆電的活動，即日起至7/31止，於活動期間購買任1碗「ROG × 台酒電競泡麵」進行線上登錄，就有機會把最大獎電競筆電 ROG Zephyrus M16（價值 NT$55,900）帶回家，還有後背包、側肩背袋等ROG周邊好禮等著大家來抽獎！

圖片來源：ASUS官網
圖片來源：ASUS官網

若是等不及抽獎，想直接購買電腦的朋友，也報好康給大家：即日起至7月底前，購買「ROG電競筆電或桌機」，線上登錄就送「ROG × 台酒花雕雞麵」特製箱一箱（價值660元）；購買任1碗「ROG × 台酒電競泡麵」＋「ROG指定筆電」，線上登錄就送「ROG × 台酒花雕雞麵」特製箱一箱（價值660元）＋「ROG × C.A.CHOU」聯名滑鼠墊（價值1,690元）。

圖片來源：ASUS官網
圖片來源：ASUS官網

當電競品牌遇上防疫補給必備品泡麵也可以這麼有趣！意想不到的跨界聯名，讓這個官方號稱地表最香的「遊戲補包」及時救援你的體力，宅在家防疫還能夠抽中好禮，心動的朋友趕緊買起來吧！


延伸閱讀>>宅在家懶得煮？精選台中8間火鍋外帶優惠，最低5折起！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

泡麵 超商 火鍋

延伸閱讀

抹茶雞湯泡麵、寶可夢杯麵...還有18禁咖哩？日本創意泡麵成防疫新亮點

十銓品牌月開跑 四大電商網購優惠齊發

被電競耽誤的歌手？《特戰英豪》選手實況飆唱「你好不好」中文咬字超標準

怕疫情不讓兒回家…老翁身亡家中2個月才被發現 滿屋泡麵、衛生紙

相關新聞

屋馬燒肉在家吃！4款限量「燒肉箱」宅配到府、防疫蔬菜箱499能帶走

台中燒肉扛霸子「屋馬燒肉」為全台最難訂的餐廳之一，疫情爆發前可謂一位難求，今年4月首度開放線上訂位後讓粉絲興奮不已。如今因應三級疫情警戒禁內用，屋馬燒肉也祭出限量「燒肉箱」、「蔬菜箱」及海陸組合等，提

全家便利商店開賣「現做便當」！攜手享吃便當、𡘙師傅　提前預訂享新鮮午餐

根據東方線上調查指出，疫情期間消費者在實體通路購物更注重可快速入店、快速結帳，加上外帶需求增加，線上點餐、訂餐也成為近3...

「饗泰多」抗疫優惠最後倒數！50道任選外帶8折、外送享9折，滿額直接0元運費

疫情三級警戒到即將到6月28日截止，雖然仍不確定中央指揮中心是否會考慮延長，但各大餐飲業者也配合政府政策推出外帶外送優惠吸引顧客。這次「饗泰多」特地規劃外送9折、外帶8折優惠，即將截止優惠，盡請把握優惠喔！

IG瘋洗版「拉麵布丁」超古錐！最有梗防疫甜點還附荷包蛋、醬油　全台送到家

居家防疫不怕無聊！近期有款超療癒新品搶攻各大IG版面，熟悉的杯麵包裝附有荷包蛋及一罐迷你醬油，乍看就像一般泡麵，實際上卻是拉麵造型的布丁、焦糖醬及軟糖，萌度爆表的創意甜點在家也能打卡，作為下午茶超合適

在家也能吃到星級美味！10大飯店即食牛肉麵料理 和牛、戰斧通通送你家

牛肉麵是台灣的國民小吃，也是飯店的兵家必爭之地，每年的牛肉麵節，各家星級飯店也會卯足全力研發食材、用料更高檔次的「最強牛肉麵」，因此許多民眾喜歡到飯店享受星級的飯店牛肉麵。

CP值爆表！ 台中最強「清爽餐盒」限量手作　沒預訂吃不到這款美味

防疫在家不知道要吃什麼嗎？今天來點清爽不一樣的！位於台中南區的「吉利羅斯」手作餐盒是健康少油的好選擇，CP值高又美味，多吃無負擔！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。