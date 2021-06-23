地表最香「遊戲補包」！「ROG × 台酒電競泡麵」你嘗鮮了嗎

在家防疫少不了打發時間的線上遊戲或手機遊戲，離不開螢幕的時候，各式各樣的泡麵們頓時就成了果腹好夥伴，但你曾想過這兩樣東西能夠結合在一起，迸發出火花嗎！華碩6月15日宣佈，旗下主打的電競品牌 「ROG 玩家共和國」與台灣菸酒公司共同合作，聯手推出聯名「電競泡麵」！而所謂的「電競泡麵」並不是利用泡麵做成科技產品，而是將 ROG 的人氣角色，「審判槍神 Horsem4n、冷豔忍者 Se7en、電馭武士 Akira 」與台酒國內最暢銷的「花雕雞麵、麻油雞麵、花雕酸菜牛肉麵」三款口味泡麵結合，還推出Cyberpunk 風格包裝作為封面。

圖片來源：ASUS官網

自6月15日起「ROG x 台酒電競泡麵系列」進駐四大超商、超市與各大量販店超過2萬家通路。訴求是將遊戲中的「補包」實體化加持「無懼能量」，讓玩家在3分鐘內滿血復活，填飽饑腸轆轆的狀態。

「ROG玩家共和國」推出的跨界合作總是讓人感到驚奇，現在還有抽ROG電競筆電的活動，即日起至7/31止，於活動期間購買任1碗「ROG × 台酒電競泡麵」進行線上登錄，就有機會把最大獎電競筆電 ROG Zephyrus M16（價值 NT$55,900）帶回家，還有後背包、側肩背袋等ROG周邊好禮等著大家來抽獎！

圖片來源：ASUS官網

若是等不及抽獎，想直接購買電腦的朋友，也報好康給大家：即日起至7月底前，購買「ROG電競筆電或桌機」，線上登錄就送「ROG × 台酒花雕雞麵」特製箱一箱（價值660元）；購買任1碗「ROG × 台酒電競泡麵」＋「ROG指定筆電」，線上登錄就送「ROG × 台酒花雕雞麵」特製箱一箱（價值660元）＋「ROG × C.A.CHOU」聯名滑鼠墊（價值1,690元）。

圖片來源：ASUS官網

當電競品牌遇上防疫補給必備品泡麵也可以這麼有趣！意想不到的跨界聯名，讓這個官方號稱地表最香的「遊戲補包」及時救援你的體力，宅在家防疫還能夠抽中好禮，心動的朋友趕緊買起來吧！





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