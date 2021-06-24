盛夏來臨！　最當季正著時「這5種水果」吃起來

隨著夏日到來，室外動輒30度以上的高溫實在讓人吃不消，因疫情無法到海邊玩水消暑，那麼想要透心涼就只能透過「吃」來解決，若擔心喝飲料對身體造成負擔，不妨吃最當季最著時的水果，讓你在家也能體會最奔放的熱情盛夏！

水蜜桃

在台灣吃到的水蜜桃可以分為進口與本土兩種，進口主要來自日本以及美國；本土水蜜桃的產地較知名的則為拉拉山以及梨山，其實台灣本土水蜜桃分為平地與高山兩種，因水蜜桃本是溫帶水果，適合於高山種植，但為了避免因種植而破壞過多的高山原生環境，因此改良品種讓低海拔地區也能種植，諸如「夏蜜」、「春豐」等品種都屬於平地水蜜桃，產季約在5至6月，果實較小、纖維較多；而高山水蜜桃則需生長在海拔1400到2000公尺的高山環境，拉拉山與梨山兩大產地最為出名，果肉細嫩多汁且個頭較大，品種有「白鳳」、「大久保」、「上海蜜」等。全台產季最晚的水蜜桃為梨山水蜜桃，收穫季約在7至8月，適逢接下來的梨山水蜜桃產季，若錯過了這一波，可要等明年囉！

（圖來源／雄獅嚴選）

芒果

提到代表夏日的冰品怎麼能不提到芒果冰，其中的主角－芒果可是許多人萬種期待的水果，酸甜口感不僅單純食用就很可口，做成冰品、飲料，甚至甜點也能將其濃厚的熱帶特色帶入其中，而芒果本身其實並非台灣原生物種，其源頭可追溯至印度，但因台灣南部氣候十分適合種植，也讓台灣芒果的名號躍上國際舞台。而台灣最廣為人知的芒果品種非「愛文芒果」莫屬，台南玉井、南化與屏東枋山皆有生產，產季一路從4月延伸至8月，口感細緻、果肉厚實且高甜度的特性讓愛文芒果大受消費者喜愛，其他品種如：有著「芒果界的LV」稱號的「夏雪芒果」以其果實大、果肉率高且帶有土芒果香氣的特點，成為第一個註冊專利的芒果，售價當然也高了不少；俗稱「紅金龍」的「貴妃芒果」有著高達16~18度的甜度，綿密口感與獨特清香也讓他聲名傳至日本；產於屏東枋山的「烏香芒果」則宛如芒果界的綠寶石，因其外表無論成熟與否皆不會轉紅，十分特別，外型雖小但甜度極高且帶有龍眼香味，也為南國的芒果風情帶來多元滋味。

（圖來源／雄獅嚴選）

火龍果

外型奇特的火龍果也是代表夏日的水果之一，又可分為紅龍果以及玉龍果，也就是紅肉種以及白肉種的分別，當然也有少見的如黃皮白肉的「黃龍果」以及大一號的「巨龍果」等，火龍果的產季集中在6至10月，全台均有種植但以彰化、台南為主要產地。火龍果的原產地為中美洲，在當地被視為「神聖之果」，有著豐富的營養價值，含有水溶性膳食纖維及鎂、鐵、鋅、磷等礦物質，且低糖、低熱量，獲得許多消費者的喜愛，至於紅肉種與白肉種的差別其實不大，但各有其優點，紅肉種肉質較軟但甜度高；白肉種則是肉質爽脆但甜度稍低，那麼你是「紅肉派」還是「白肉派」呢？

（圖來源／欣傳媒資料庫）

葡萄

夏天是否常因氣溫太高而沒食慾呢？這時葡萄的酸甜便成良品，台灣葡萄的收成分為兩次，一次是夏季（5至8月），另一則是冬季（入冬後到次年春天），葡萄不僅與蘋果、柑桔和香蕉並稱為世界四大水果，還是全世界栽種面積最廣的水果（應該要歸功於大家愛喝酒），而台灣種植最廣泛且最具知名度的莫過於「巨峰葡萄」，巨峰葡萄為日本改良後引進台灣，適合台灣中部地區的氣候因而廣泛種植，產地包含苗栗、台中、彰化、南投，其果肉飽滿且酸度不高，頗受國人喜愛，其他常見的本土產品種還有蜜紅葡萄、義大利葡萄 、金香葡萄等，若你是連吐籽的功夫都想省略，那麼進口的無籽綠葡萄以及來自日本的無籽珍珠葡萄都是你的好選擇！

（圖來源／欣傳媒資料庫）

西瓜

如果說西瓜是夏季水果之王應該不會有人反對吧！一顆沁涼西瓜的消暑功力肯定是有目共睹的，但你可能不知道，西瓜的起源可是來自於非洲的撒哈拉沙漠，輾轉至埃及、伊朗，再經由絲路傳進亞洲，而在台灣西瓜產區遍布，主要產區為花蓮、雲林、臺南、宜蘭、屏東等，各產區生產的西瓜品種也不盡相同，或許對一般消費者只能說得出大西瓜與小玉西瓜兩種，但其實西瓜種類有百百種哦！（小玉西瓜原為日本引進的小型西瓜種類，經改良後最初的小玉西瓜其實早已絕種，目前大家習慣稱呼的小玉西瓜其實泛指所有小西瓜）大西瓜以「華寶」最為流行，遍植東西部各地，西瓜皮紋路較淺，香氣濃郁，有沙沙的口感；小西瓜的品種則繁多，諸如「新蘭」、「蜜鳳」、「甜美人」都屬小西瓜（果肉顏色紅、黃都有），普遍紋路較深，口感較輕脆。而西瓜適合生長在具有良好排水性的沙地或河床地上，愈是炎熱、少雨的環境，西瓜愈是好吃，所以若你發現當年雨下得少，那麼就有高機率能夠吃到愈加鮮美的西瓜囉！

（圖來源／欣傳媒資料庫）

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