「饗泰多」抗疫優惠最後倒數！50道任選外帶8折、外送享9折，滿額直接0元運費

疫情三級警戒到即將到6月28日截止，雖然仍不確定中央指揮中心是否會考慮延長，但各大餐飲業者也配合政府政策推出外帶外送優惠吸引顧客。這次「饗泰多」特地規劃外送9折、外帶8折優惠，即將截止優惠，盡請把握優惠喔！

圖／饗泰多官網

「饗泰多」強調料理常用的檸檬每日新鮮現擠，另外像是各種原料如香茅與南薑等必備泰式素材或是各式料理的食材，也保證是嚴選最新鮮的素材，並且依照台灣的飲食習慣作調理，將最棒的泰式料理美食體驗呈現給消費者。

圖／饗泰多官網

至於選擇有每日主廚精選便當，像是咔滋雞豬雙寶便當、噴香開胃扒飯便當，也有特地規劃防疫輕鬆配免運組 (3菜+2香米飯)，只要優惠價799元；若要單點還有月亮蝦餅、綠咖哩、烤雞翅、涼拌、打拋豬、椒麻雞等，超過40道料理任選，只要即日起到6月28日，外送滿千9折、外帶自取滿千8折優惠。

圖／饗泰多官網

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值得注意的是，外送服務最低消費須達300 元、結帳金額滿1500元直接享0元免運費，另若訂購總金額10000元以上之大型訂單，請至少提前一日訂購喔，快把握最後機會囉。

饗泰多

官網：https://www.siammore.com.tw/index.php

圖／饗泰多官網

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