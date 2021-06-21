IG瘋洗版「拉麵布丁」超古錐！最有梗防疫甜點還附荷包蛋、醬油　全台送到家

居家防疫不怕無聊！近期有款超療癒新品搶攻各大IG版面，熟悉的杯麵包裝附有荷包蛋及一罐迷你醬油，乍看就像一般泡麵，實際上卻是拉麵造型的布丁、焦糖醬及軟糖，萌度爆表的創意甜點在家也能打卡，作為下午茶超合適。

圖／IG@september__5授權

這款「拉麵布丁」為桃園烘焙品牌「木匠手作」新興人氣力作，從裡到外的設計都將經典杯麵神還原，撕開後麵條為牛奶製成的Q彈布丁，放上神似荷包蛋的檸檬軟糖，淋上醬油瓶身的焦糖醬，為醇香布丁味道升級，獨特視覺及味覺一次滿足。

圖／IG@hsuan.0628授權

值得一提的是，「拉麵布丁」分為兩款，7天保存期限的「冷藏版」麵條下方吃得到整顆牛奶布丁，「冷凍版」則整杯都是拉麵，可保存長達半年，供大家按喜好選購。每盒6入原價350元，預購特價299元，內含6隻叉子、一瓶焦糖醬油及一包荷包蛋軟糖。

圖／IG@hsuan.0628授權、IG@september__5授權

除了最夯「拉麵布丁」，憑藉各式創意甜點虜獲粉絲芳心的木匠手作，其實也推出了千元新台幣包裝的「鈔票岩燒乳酪」，裡面則為綿密起司乳酪，作為伴手禮十分體面，盒身另有美金選項。此外，超有梗的「菜瓜布蛋糕」、逼真的雞蛋布丁，統統都開放線上訂購，在地人可門市取貨，外縣市的人也能透過全台宅配嘗鮮，防疫吃甜甜口袋名單快收藏！

圖／木匠手作官網

圖／木匠手作官網

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