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宅家吃排隊夯店！新竹名牌拉麵「Hiro's らぁ麵」冷凍料理包升級 簡易加熱還原美味
拉麵控立馬列入清單！由日本人親自開設的「Hiro's らぁ麵Kitchen」主打濃郁豚骨拉麵，因應三級疫情警戒首度推出「拉麵冷凍料理包」，提供宅配到府在家就能解饞，料理包近日也化身2.0版本，特別分開湯和醬汁，鹹度、濃度統統都能自己調整，免出門也能品嘗現場美味。
新竹名店「Hiro's らぁ麵Kitchen」為備受歡迎的拉麵店，咖哩飯、牛肉麵亦是內行粉絲的必點菜色，近年陸續增設竹北店、新北新店店及桃園中壢店，展現高人氣。配合防疫，品牌研製拉麵冷凍料理包，每包含湯底、叉燒、醬汁、細麵及粗麵，隔水加熱或拆開微波皆宜，還原美味的方式十分便利。
此外，前一天放冰箱退冰也可拆開倒入鍋內直接加熱，時間越久湯越濃，若自加蔥花及檸檬片味道更升級，讓許多饕客都盛讚回家自煮味道佳。料理包透過臉書私訊預購即可，每組兩人份440元，不含冷凍宅配運費160元。值得一提的是，獨家的牛肉麵也在粉絲敲碗下預計推出冷凍包，牛肉麵迷可要隨時關注最新消息啦！
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