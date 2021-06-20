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春水堂「買一送一」開喝！5款人氣飲品半價喝、外帶全品項8折
因應三級疫情警戒延長，主打珍珠奶茶發源地的「春水堂」日前公佈7款專屬防疫餐盒、外帶8折優惠同步拉長，隔天再宣佈加碼飲品買一送一回饋，以消暑逸品「靜岡抹茶檸檬」、4款鮮奶茶為主角推出買一送一，限定促銷先筆記！
春水堂除了有全品項自取外帶8折，最新祭出3大隱藏版好康，即日起凡至北桃竹分店，可享養生系「黑芝麻鮮奶茶」不限冷熱、容量外帶68折，竹北店、桃園藝文店、大直店更有獨家「靜岡抹茶檸檬」買一送一，讓抹茶控一杯價帶兩杯回家。而中南部鄉親凡到店外帶消費滿額388元，即可參與「紅豆鮮奶茶、珍珠紅豆鮮奶茶、黑芝麻鮮奶茶、OATLY燕麥蕎麥鮮奶茶」買一送一活動，任選一口味加購，最高現省180元，優惠限外帶、售完为止，亦無法與其他促銷併用。
此外，春水堂近期採用在地食材打造第二波防疫餐盒，全新菜色有酥炸雞翅餐盒、私房肉排功夫麵餐盒及中區部分分店才吃得到的香酥雞起司軟法。另有香菇栗子燒雞餐盒、黃金香酥雞餐盒及中區限定古早味虱目魚餐盒、塔香辣炒豬餐盒供選擇，每份皆附頂級烏瓦紅茶凍飲或翡翠綠茶凍飲二選一，即日起正式開賣，外送平台則於6/21上線，饕客千萬別錯過，提醒大家防疫餐盒不參與8折活動。
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