免費吃雞塊！6大「日式料理」外帶優惠，披薩買3送1、舒芙蕾鬆餅7折統統有折扣

自政府宣佈第三級警戒全國延長至6月28日，因應疫情餐飲各界也持續推出外帶優惠拉攏消費者。日前慕里諾餐飲集團旗下「6大餐飲品牌」一致推出好康優惠，從日式豬排、懷石御膳、日本咖哩再到日式義大利麵、披薩與鬆餅統統都有折扣，快來跟UDN小編一起瞧瞧吧！

靜岡勝政日式豬排與伊勢路勝勢日式豬排

靜岡勝政日式豬排與伊勢路勝勢日式豬排即日起至6月28日，推出三大好康呦囉，首先，若是限量新品像是里肌豬排或是豬排拼盤等只要「防疫特別價」最低99元起；再來，全品想除優惠商品外，外帶都享有9折；最後好康的是購買金額滿500元加贈和風雞塊乙份，重點是還可以累贈喔，買越多送越多。

靜岡勝政日式豬排臉書粉專：https://www.facebook.com/katsumasa.tw

伊勢路勝勢日式豬排臉書粉專：https://www.facebook.com/katsusei.tw

圖／靜岡勝政日式豬排臉書粉專

圖／靜岡勝政日式豬排臉書粉專

圖／伊勢路勝勢日式豬排臉書粉專

杏桃鬆餅屋

想到日式鬆餅，絕對不能錯過從日本東京引進的杏桃鬆餅屋，各式季節與新創鬆餅常常是甜點控的必吃首選。現在享有外帶「全品項7折」優惠，從舒芙蕾厚鬆餅、紅酒燉牛肉、活力鮭魚鬆餅、咖哩雞排飯等統統都有，另外還有飲料買1送1喔（但不包含酒水、小拿鐵與濃縮咖啡）

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圖／杏桃鬆餅屋臉書粉專

鳥丈爐端燒

主打「原食炭魂」的炭火料理品牌「鳥丈爐端燒」即日起至6月28日推出外帶日式便當優惠囉，首先，全新研發製成的「豪華懷石御膳便當」只要訂購滿兩份，直接再送一份陶鍋釜飯，限量再附贈陶鍋喔，相當於買2送1，再者也推出平價便當，所有超值日式便當限量99元起喔，像是有親子、南蠻與燒肉丼飯等可選擇，最高直接省170元。更多詳情請上臉書粉專查詢。

臉書粉專：https://www.facebook.com/TORIJO.tw

圖／鳥丈爐端燒臉書粉專

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泰迪農園咖哩

強調日本職人「顧問監督」的泰迪農園咖哩，打造的是最道地日式風味的咖哩料理，有滿滿的新宿與帝國風味，強調厚切肉塊與大量蔬菜滿足健康所需。日前推出即日起主餐外帶68折起，且消費滿500元再免費送「酥炸舒康雞腿」（一份原價180元）。

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圖／泰迪農園臉書粉專

石壁家

與日本同步使用義大利ITALPAST製麵機的「石壁家」，以自製義大利麵條為名，麵條口感Ｑ彈有勁，是許多麵食控的愛店，目前即日起至6月28日推出諸多好康外帶優惠，像是外帶一律85折，包含一品料理、沙拉與飲料統統都有，若是買餐盒還直接送飲料，更狂的是還有披薩買3送1。值得注意的是京站店還有額外義式飯糰買1送1喔，更多分店優惠資訊請上臉書粉專查詢。

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圖／石壁家臉書粉專

圖／石壁家臉書粉專

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