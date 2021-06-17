平價港點外送88折！「點點心」合作Foodpanda滿額再折50元

正宗港式點心品牌「點點心」推出外送優惠活動囉！即日起至外送平台Foodpanda，購買全品項系列餐點，不論人氣商品或限定優惠套餐，都可以再打88折，滿額可再折50元！

「點點心」是2015年由知名藝人阿緯代理的港式點心品牌，餐飲大廚為正宗香港專業料理團隊，因此每道料理點心都吃起來特別道地，菜單上的港點琳瑯滿目，有超過50樣以上的港點餐飲供消費者選擇，尤其像是蘿蔔糕、燒賣、腸粉、菠蘿油與叉燒包等都是網推必吃的港點之一，另外網友也推薦必喝港式凍奶茶，茶味比較重，但喝起來非常爽口不甜膩。即使現在取消內用，但合作的外送平台Foodpanda上的菜單依然有數十種料理供選擇。

圖／點點心台灣臉書粉專

圖／點點心台灣臉書粉專

這回因應疫情，即日起祭出「88折」外送折扣，所有品項只要滿額150元直接打88折，另外若是配合Foodpanda，訂購滿3次且金額滿399元，立刻在優惠券輸入「HOME50」折扣碼，可再享現折50元的優惠喔。值得注意的是點點心保留活動調整權利喔，想要在家抗疫吃港點的饕客們，千萬不能錯過。

臉書粉專：https://www.facebook.com/dimdimsumtw/

圖／點點心台灣臉書粉專

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