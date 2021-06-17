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十二廚變身「大販店」！ 滿滿餐盒陳列轉型便當專賣店　6／19推30款全新菜色

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
十二廚搖身一變為大型外賣專門店。圖／取自台北喜來登大飯店官網
十二廚搖身一變為大型外賣專門店。圖／取自台北喜來登大飯店官網

「小販堂」變身「大販店」！台北喜來登因應防疫規範升級，自主順應「一人一坪」的安心距離，即日起擴大The Deli外賣區及採買動線分流，人氣百元便當及各項熟食將移至比鄰的十二廚餐廳販售，品項涵蓋冷食沙拉、中日西各國風味餐盒、燒烤炸物及滷味，菜色不定時推陳出新，提供消費者更多元的口味選擇，而冷凍及烘焙類商品仍維持於The Deli販售。

十二廚搖身一變為大型外賣專門店。圖／取自台北喜來登大飯店官網
十二廚搖身一變為大型外賣專門店。圖／取自台北喜來登大飯店官網

十二廚搖身一變為大型外賣專門店。圖／取自台北喜來登大飯店官網
十二廚搖身一變為大型外賣專門店。圖／取自台北喜來登大飯店官網

十二廚擁有17層樓挑高玻璃帷幕天井、127坪的寬闊場域、明亮採光、寬敞座位區與流暢的取餐動線，造就了舒適友善的用餐環境。在嚴峻疫情之下，餐廳將桌椅全數撤離、取餐檯作為餐盒陳列架、冷熱商品分區分類，搖身一變為大型外賣專門店，客人可從飯店大門或面忠孝東路、捷運善導寺站二號出口旁側門的出入口進出，「大販店」營業時間為每日上午11點至下午1點、晚間5點30分至6點30分。

台北喜來登「大販店」將於6月19日推出30款全新菜色！4款精選餐盒全面升級為雙主菜餐盒，柔嫩飄香的醬烤蒲燒鰻與蒜酥炸魚排、涼夏輕食韓式麻香拌粉絲與北海道鮮蝦干貝胡麻冷麵、亮麗和風綜合生魚片壽司盒及和風豚肉炒麵，另有新加坡海南雞飯、蔥燒午魚、XO醬松阪豬飯等多款精緻中式餐盒，每款150元起，每週一至週五下午5點前開放隔日午餐預訂，自取最低訂購量10個以上，滿20個即可享台北市內免費外送1次，晚餐僅於現場販售，售完為止。

十二廚搖身一變為大型外賣專門店。圖／取自台北喜來登大飯店官網
十二廚搖身一變為大型外賣專門店。圖／取自台北喜來登大飯店官網

十二廚搖身一變為大型外賣專門店。圖／取自台北喜來登大飯店官網
十二廚搖身一變為大型外賣專門店。圖／取自台北喜來登大飯店官網

十二廚搖身一變為大型外賣專門店。圖／取自台北喜來登大飯店官網
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