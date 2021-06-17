十二廚變身「大販店」！ 滿滿餐盒陳列轉型便當專賣店　6／19推30款全新菜色

「小販堂」變身「大販店」！台北喜來登因應防疫規範升級，自主順應「一人一坪」的安心距離，即日起擴大The Deli外賣區及採買動線分流，人氣百元便當及各項熟食將移至比鄰的十二廚餐廳販售，品項涵蓋冷食沙拉、中日西各國風味餐盒、燒烤炸物及滷味，菜色不定時推陳出新，提供消費者多元口味選擇，而冷凍及烘焙類商品仍維持於The Deli販售。

2021-06-17 13:37