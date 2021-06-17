高評價專送到家！ 盤點台中7間人氣「輕食水煮便當」 外帶外送輕爽美食

身為一名坐辦公室的上班族，平常中午沒帶便當就是叫外送啦！自從有了 foodpanda 與 ubereat 之後更方便，還不用傳閱菜單，直接丟連結叫同事點餐很有效率。前陣子我發現自己褲子變緊、肚子變大後(痛哭)，愛上叫各式各樣的輕食便當、水煮便當、低Gi便當…，感覺這類少油少鹽的輕爽美食吃起來比較沒罪惡感，而且味道也不錯。陸陸續續吃了好多間台中便當美食，今天先來分享 7 間台中外送網高評價(4.5分以上)的輕食水煮便當，店內菜單也整理好囉，通常 foodpanda 與 ubereat 上面的價格比較高，但有專人幫你外送到家免出門，各有優缺囉～

咕蔬搖

電話：04-2259-1186

地址：台中市西屯區黎明路二段898號

營業時間：中午10:30-14:00；晚上16:30-20:00

咕蔬搖-新概念舒肥鹹水雞 FB 粉絲頁

咕蔬搖雖然店名這麼趣味，不過便當的質感用料相當用心，無論是肉品、蔬菜到米飯的食材都很講究，尤其是舒肥雞肉，原味吃、用烤的、炸的攏厚呷。而且一般便當蔬菜頂多3、4種，咕蔬搖蔬菜種類多達8種非常讓我傾心～

推薦原因：新概念的舒肥鹹水雞，肉質鮮嫩、清爽好吃，蔬菜樣式多

注意事項：價位偏高，蔬菜有生菜或是水煮清蒸然後胡椒鹽簡單調味

平均每人消費：100-190元

外送平台： foodpanda 、 ubereat

招牌酥酥雞餐盒，一份120元。酥酥雞外皮炸得酥脆，酥到趁熱咬下的瞬間，彷彿有咔茲的聲響，肉質嫩口微帶肉汁。而且雞肉本身是先醃再炸，所以不沾醬也有淡淡辛香，非常涮嘴。

豪華雙拼餐盒，一份190元。雙層手提便當：上層是灑入鹽蔥醬的舒肥雞胸+舒肥雞腿兩種雞肉；下層則是滿滿8種小農時蔬+溏心蛋。舒肥處理的雞胸肉口感帶嫩不乾柴，加上鹽蔥醬同樣很討喜。

咕蔬搖菜單，目測了一下店內價格跟外送差不多。

大采廚房 國美店

電話：04-2372-6228

地址：台中市西區林森路247號

營業時間：中午11:00–14:00；晚上17:00–19:30

公休日：週日

大采廚房官方網站

大采廚房 FB 粉絲頁

大采廚房比起其他健康餐盒，算是少油少鹽但不會太清淡，而且菜色選項蠻多的，像是醬燒軟骨排、泰式打拋豬、韓式辣味炸雞等，比較有變化常吃也不會膩，不過用ubereat外送比自取外帶貴喔！

推薦原因：菜色樣式選擇多，少油少鹽味道還不錯

注意事項：用ubereat外送比自取外帶貴

平均每人消費：80-210元

外送平台：ubereat

泰式打拋豬便當，依外帶、外送不同價位在95-130元之間。打拋豬調味我覺得還是偏台式一點，小辣不會很刺激，但重口味蠻下飯的。

嫩煎豬排便當，依外帶、外送不同價位在90-120元之間。豬排口感紮實，調味不重吃得到豬肉本身的香氣、不會很油膩。

它們家有附湯，味道也非常的清～淡～

大采廚房菜單，外送價格會貴一點。

LIFE A+ 健康水煮

電話：0965-805-895

地址：台中市北區青島路三段210號

營業時間：中午11:00–13:30；晚上16:30–19:30

公休日：週六、週日

LIFE A+ 健康水煮 FB 粉絲頁

LIFE A+ 健康水煮的便當以健康餐盒來說，份量算多的，吃完一份會飽，而且早期一段時間很常有優惠，所以我吃過好幾次，但它們家的菜色選擇不多，吃久了比較容易膩，而且主食雖然味道不錯，但蔬菜真的是水煮，狠~清~淡~

推薦原因：份量多，紹興醉雞好吃

注意事項：餐點選擇少，常吃容易膩，水煮蔬菜調味非常清淡~

平均每人消費：90-175元

外送平台： foodpanda 、 ubereat

紹興醉雞水煮餐盒，依外帶、外送不同價位在110-145元之間。我自己最喜歡訂紹興醉雞，因為雞肉非常嫩，小孩也愛吃。

雞胸肉水煮餐盒，依外帶、外送不同價位在90-100元之間。有在健身的同事每次都點這盒，但我覺得雞肉看起來好~原味，不吸引我所以沒點過。

里肌肉水煮餐盒，依外帶、外送不同價位在90-100元之間。VC每次都點這個，他說肉的味道主要來自胡椒鹽。

LIFE A+菜單，外送價格會貴一點。

隨主飡法式水煮專賣 台中一中店

電話：0968-811-729

地址：台中市北區太平路19巷5弄40號

營業時間：中午11:00–14:30；晚上17:00–19:30

公休日：週六、週日

隨主飡法式水煮專賣官方網站

隨主飡法式水煮專賣 FB 粉絲頁

隨主飡法式水煮專賣我其實只叫過2次，因為同事覺得它們家份量有點少，但我覺得它們家主食的肉表現還不錯、菜色選擇也蠻多的，還有不同醬料可以換口味。然後啊，唯一記得拍照那次點的厚切炙燒嫩牛肋，現在好像沒賣了XDD，只好放圖供參~

推薦原因：菜色樣式多、主食肉的表現還不錯

注意事項：份量較少、價位偏高

平均每人消費：90-165元

外送平台： foodpanda 、 ubereat

隨主飡法式水煮專賣菜單，外送價格會貴一點。

蛋白盒子健康餐 天津店

電話：04-2236-0061

地址：台中市北屯區天津路三段195號

營業時間：中午11:00–14:00；晚上17:00–20:00

週六：中午11:00–14:00

公休日：週日

蛋白盒子健康餐官方網站

蛋白盒子健康餐 FB 粉絲頁

蛋白盒子健康餐也是被同事嫌份量少，所以只點過1次，但我那次吃的減鹽味噌烤鱸魚還不錯呀，魚肉有新鮮，只是菜色口味平淡，飯量比較少一點醬~

推薦原因：魚肉蠻大塊的，肉質細嫩還不錯

注意事項：份量偏少、價位偏高

平均每人消費：95-164元

外送平台：foodpanda 、 ubereat https://www.ubereats.com/tw/taichung/food-delivery/%E8%9B%8B%E7%99%BD%E7%9B%92%E5%AD%90x%E8%B1%86%E6%BC%BF%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80-%E5%A4%A9%E6%B4%A5%E5%BA%97/Ut0AOXqjRsqW9OllB3DKJQ

減鹽味噌烤鱸魚，依外帶、外送不同價位在125-164元之間。魚肉肉質細嫩，簡單調味就還不錯。不過青菜口味比較單一。

蛋白盒子菜單，外送價格會貴一點。

澄禾食光 崇德店

電話：04-2247-0521

地址：台中市北屯區崇德二路二段172號

營業時間：中午11:00–13:30；晚上17:00–20:00

週六：中午11:00–13:30

公休日：週日

澄禾食光 FB 粉絲頁

之前減肥時蠻常叫澄禾食光的便當，因為都有標示卡路里，很方便計算熱量，而且輕食綜合菇菇餐只有356大卡喔！不過相對它們家份量也不多，陸續還吃過滷雞腿、滷牛腱、椒鹽松阪豬，都是調味簡單、肉質還不錯。但不知道是不是減肥沒心情，我竟然都忘記拍照了，只能放上菜單供參。

推薦原因：有標示卡路里，很方便計算熱量，而且輕食綜合菇菇餐只有356大卡

注意事項：份量不多，外送比較貴，現場買有每日特餐

平均每人消費：80-180元

外送平台： foodpanda 、 ubereat

澄禾食光菜單，外送價格會貴一點。

Ruyi健康輕食

Ruyi健康輕食 FB 粉絲頁

Ruyi健康輕食的主菜選擇不多，但烤豚肉跟烤牛肉我都覺得不錯，烤肉蠻香的，只是偶爾會不小心烤太熟，然後它們家可以加價換花椰菜飯，對減肥的人來說很方便（雖然花椰菜飯吃起來明明就不像飯啊啊啊）。對了！它們家是薑黃飯喔，我覺得有時候米粒吃起來比較硬，如果吃不慣薑黃飯的就不推了～

然後啊~這間我也忘記拍照了（嗯⋯⋯我去旁邊罰站）

推薦原因：烤肉蠻香的，可以加價換花椰菜飯，對減肥的人來說很方便

注意事項：薑黃飯有時候米粒吃起來比較硬，如果吃不慣薑黃飯的就不推了

平均每人消費：100-160元

外送平台：foodpanda、ubereat

Ruyi健康輕食菜單，外送菜色選擇好像比較少。

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」