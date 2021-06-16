五星晶華「牛排59折」快閃2天！超大16盎司「雙人厚切肋眼牛排」外帶現省900元

本土疫情的嚴峻，許多飯店旅遊業者影響甚深，但也開始翻轉不同的餐飲行銷策略。這回國際知名「晶華酒店」推出「大『塊』朵頤--雙人份厚切爐烤肋眼牛排套餐」的外帶自取優惠，限時2天59折，直接現省超過900元，快來把握優惠吃吃看吧！

圖／晶華酒店官網

其實爐烤肋眼牛肉是晶華酒店最為人氣的招牌料理之一，而且該爐烤肋眼牛肉過去不僅獲得大眾喜愛，也時常成為各大票選的人氣冠軍。晶華嚴選頂級的美國肋眼部位，是屬於油花均勻飽滿的位置，用爐烤的方式能讓肉質保持彈性不會乾柴，若是喜歡牛肉的饕客，絕對不能錯過。

圖／晶華酒店官網

這回推出的「大『塊』朵頤--雙人份厚切爐烤肋眼牛排套餐」外帶優惠活動，絕對是近年的最大回饋折扣，只要從6月16日下午4點至6月18日下午6點之間於官網下訂，原價雙人份2200元，只要59折1299元，直接爽吃超大16盎司的牛排。另外配則有洋芋泥、碳烤蔬菜、新鮮沙拉以及主廚精心製作的湯品，絕對吃飽飽。

值得注意的是，即日起至6月30日，凡持晶華酒店發行之「有價票券」，選購「#晶華美食到你家」外帶商品，可額外享有依券面價值再打8折優惠喔，更多五星好康優惠請上官網查詢。

台北晶華酒店

地址：104台灣台北市中山區中山北路二段39巷3號

官網：https://www.regenttaiwan.com/

圖／晶華酒店官網

圖／晶華酒店官網

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