快訊

被指在分裂台灣 賈永婕反擊「我是哪根蔥」

7成5不滿意柯防疫 柯文哲：人在做天在看 不是電腦在看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不用整點搶！麥當勞「免費中薯」、肯德基現折70，3大外送最新優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／麥當勞官網、肯德基Uber Eats頁面、Mister Donut提供
圖／麥當勞官網、肯德基Uber Eats頁面、Mister Donut提供

居家抗疫優惠再來襲！外送平台Uber Eats近期除了推出新戶最新專屬優惠，也與人氣連鎖品牌合作「免優惠碼」的好康，包含已開跑的Mister Donut「甜甜圈買10送10」、肯德基「滿319折抵70元」，還有麥當勞指定餐點買一送一，6/30起至7/27能夠享免費中薯，不必設鬧鐘搶也能在家開吃！

圖／肯德基Uber Eats頁面
圖／肯德基Uber Eats頁面

Uber Eats即日起至7/6推出肯德基「滿額319折抵70元」好康，不需輸入優惠序號，只要外送範圍內的門市有參與活動，即可直接在選單隨喜好點餐，加入購物車後滿額即會自動享70元優惠，點份歡聚派對餐就能符合資格，全家一起爽嗑快餐。數量有限，送完為止，優惠無法併用。

圖／麥當勞官網
圖／麥當勞官網

此外，Uber Eats也計劃於6/30至7/27接力推出麥當勞指定餐點買一送一，活動期間購買「大麥克蜜腿餐」即可獲得一份中薯，比早前網購秒殺的9元中薯更划算。除了鹹食，甜點控也有限時活動，即日起至6/22透過平台選購Mister Donut「甜甜圈10入套餐」享買一送一，每組含10顆隨機口味的39元甜甜圈，每套390元，一套送一套等於買十送十，甚至外送限定宅在家即可，可謂最佳防疫下午茶

圖／Mister Donut提供
圖／Mister Donut提供

另外，Uber Eats新用戶即日起只要輸入序號「正港送三百」，即享兩次點餐滿額現折150元好康，滿額299就能使用，等於每回至少享半價，期限可至8/30，還能與優饗方案疊加使用，尚未使用過外送的人也可把握此次機會。

延伸閱讀：

5大快餐品牌優惠！麥當勞「買雞翅送雞塊」、肯德基1元蛋撻

肯德基「7塊雞＋4顆蛋撻＋薯條&飲料」368吃得到、必勝客下殺44折！2大隱藏版點法先收

麥當勞「1元蛋捲冰淇淋、買12送12」一日快閃！3大優惠在線搶

麥當勞 肯德基 下午茶

相關新聞

不用整點搶！麥當勞「免費中薯」、肯德基現折70，3大外送最新優惠

居家抗疫優惠再來襲！外送平台Uber Eats近期除了推出新戶最新專屬優惠，也與人氣連鎖品牌合作「免優惠碼」的好康，包含已開跑的Mister Donut「甜甜圈買10送10」、肯德基「滿319折抵70

五星晶華「牛排59折」快閃2天！超大16盎司「雙人厚切肋眼牛排」外帶現省900元

本土疫情的嚴峻，許多飯店旅遊業者影響甚深，但也開始翻轉不同的餐飲行銷策略。這回國際知名「晶華酒店」推出「大『塊』朵頤--雙人份厚切爐烤肋眼牛排套餐」的外帶自取優惠，限時2天59折，直接現省超過900元，快來把握優惠吃吃看吧！

半價吃鍋！3大名店火鍋「下殺5折」　每人175吃超飽、馬辣3.0新推草蝦&干貝

全台防疫三級延長至6/28，各大人氣鍋物防疫套餐優惠也同步加碼，除了詢問度爆棚的馬辣持續提供5折好康、加碼海鮮清單，以蛤蠣鍋聞名的「蛤?!卜卜蜆打邊爐」及台北「本事滿足鍋物」也祭出半價套餐，3大品牌讓

外送「覺旅咖啡」滿250元現折100！招牌木碗沙拉與香蕉蛋糕必吃，還享無限次9折

知名咖啡廳「覺旅咖啡」即日起推出「外帶外送服務」囉，6月22日前訂購滿250元，輸入折扣碼直接現折100元，另外不限次數還可以享有9折優惠，喜歡義大利麵、木碗沙拉或甜點蛋糕的美食控，千萬不要錯過！

萬華人哭了！ 知名「加蚋老爹牛肉麵」宣告熄燈

新冠疫情嚴峻，全台餐廳禁止內用，對資本不夠雄厚的獨立小吃店來說，是更加殘酷的考驗；在現金流不足的狀況下，若撐不下去只能宣...

2021「全聯芒果季」限時登場！楊枝甘露、芒果生乳捲香濃必吃，最便宜50元銅板有找

雖然本土疫情嚴峻，仍然無法組長盛夏的到來！即日起至7月1日，全聯限時推出「We Sweet盛夏芒果季」甜點活動，共推出三款絕對必吃的產品，包含楊枝甘露、楊枝甘露蛋糕與芒果生乳捲，且最便宜的楊枝甘露一份只要45元，快來外帶回家吃吃看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。