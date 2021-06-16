不用整點搶！麥當勞「免費中薯」、肯德基現折70，3大外送最新優惠

居家抗疫優惠再來襲！外送平台Uber Eats近期除了推出新戶最新專屬優惠，也與人氣連鎖品牌合作「免優惠碼」的好康，包含已開跑的Mister Donut「甜甜圈買10送10」、肯德基「滿319折抵70元」，還有麥當勞指定餐點買一送一，6/30起至7/27能夠享免費中薯，不必設鬧鐘搶也能在家開吃！

圖／肯德基Uber Eats頁面

Uber Eats即日起至7/6推出肯德基「滿額319折抵70元」好康，不需輸入優惠序號，只要外送範圍內的門市有參與活動，即可直接在選單隨喜好點餐，加入購物車後滿額即會自動享70元優惠，點份歡聚派對餐就能符合資格，全家一起爽嗑快餐。數量有限，送完為止，優惠無法併用。

圖／麥當勞官網

此外，Uber Eats也計劃於6/30至7/27接力推出麥當勞指定餐點買一送一，活動期間購買「大麥克蜜腿餐」即可獲得一份中薯，比早前網購秒殺的9元中薯更划算。除了鹹食，甜點控也有限時活動，即日起至6/22透過平台選購Mister Donut「甜甜圈10入套餐」享買一送一，每組含10顆隨機口味的39元甜甜圈，每套390元，一套送一套等於買十送十，甚至外送限定宅在家即可，可謂最佳防疫下午茶。

圖／Mister Donut提供

另外，Uber Eats新用戶即日起只要輸入序號「正港送三百」，即享兩次點餐滿額現折150元好康，滿額299就能使用，等於每回至少享半價，期限可至8/30，還能與優饗方案疊加使用，尚未使用過外送的人也可把握此次機會。

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