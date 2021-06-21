CP值爆表！ 台中最強「清爽餐盒」限量手作　沒預訂吃不到這款美味

防疫在家除了煮飯自給自足之外，就只能買外帶便當來吃了。傳統外帶便當的一大特色就是「重油與重鹹」，吃多不但膩，也對身體健康有不利的影響。而部分健康餐盒又過於清淡、味同嚼蠟，雖然對身體有益，多數人也會敬而遠之。然而以手作餐盒為主的「吉利羅斯」分析上述兩種便當的缺陷與優勢，花費大量心思研發低油、低鹽、低卡路里的清爽餐盒，有別於傳統水煮餐的乏味，菜色可是令人垂涎三尺！

誘人的泰式打拋豬

一般健康餐充斥著水煮的簡約料理，「吉利羅斯」卻不滿足於此，擁有大台中地區最強清爽餐盒稱號的「吉利羅斯」，以限量手作的精緻料理為主，用最新鮮的食材帶給消費者最美味的享受。從泰式打拋豬、蒜泥白肉、蔥燒味噌豬肉到韓式拌飯、低脂雞胸等，皆兼具爽口及美味，從主菜到配菜都不馬虎，連雞胸也以炙烤代替水煮的方式，鎖住肉汁與香氣，越吃越涮嘴！是有別於一般便當或健康餐的好滋味。

肥瘦適中的蒜泥白肉

隱藏版的蔥燒味噌豬肉

「吉利羅斯」每個餐盒單價都在$85-$100之間，對比一般水煮健康餐樣樣破百的價格，CP值算非常高！且加入吉利羅斯官方line好友後，外帶自取 每個餐盒還能再折5元 ！無論你是喜愛傳統便當的多樣化料理手法，還是偏愛健康餐盒的少油少鹽，「吉利羅斯」都會是魚與熊掌兩者得兼的好選擇，防疫在家巴豆妖，「吉利羅斯」幫你填飽肚子之餘，也讓你享受美食的好滋味。

「吉利羅斯」目前無固定店面，以擺攤、外送服務為主，只要在台中市區， 點滿5個餐盒就可以外送 ，因為餐點都是當天現做、限量，需要前一天提早預定，且於每天19:30結單。而每周二、三則會在南區南門路105號（勃根地桌遊店前）擺攤，販售時間11:30開始～完售，有興趣的朋友可別錯過！

吉利羅斯│外帶優惠：加入吉利羅斯line官方帳號，外帶自取每個餐盒折五元

外送時段：周一至周五10:30～14:30，六日公休。餐點請於前一天19:30前訂購

出攤地點：周二周三 南門路105號（勃根地桌遊店前）11:30~售完為止

店家電話：0988-781477

粉絲專頁：https://bit.ly/3x2ryIQ





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