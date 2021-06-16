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外送「覺旅咖啡」滿250元現折100！招牌木碗沙拉與香蕉蛋糕必吃，還享無限次9折

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／覺旅咖啡官網
圖／覺旅咖啡官網

知名咖啡廳「覺旅咖啡」即日起推出「外帶外送服務」囉，6月22日前訂購滿250元，輸入折扣碼直接現折100元，另外不限次數還可以享有9折優惠，喜歡義大利麵、木碗沙拉或甜點蛋糕的美食控，千萬不要錯過！

圖／覺旅咖啡官網
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覺旅咖啡在台北擁有兩家分店，皆位於台北市內湖區，自創業以來不斷推陳出新，秉持著提供自在舒服的用餐環境，藉由開放式廚房的製餐過程，提供全新的餐飲體驗，過去不論假日或平日都會吸引大量消費者用餐，甚至假日還可能等上超過1小時呢。

圖／覺旅咖啡官網
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該品牌推出多元化餐點，像是義大利麵有貝殼、筆管義大利麵條供選擇，裹上濃郁醬汁非常好吃，包含番茄辣味雞肉義大利麵、青醬鮮蝦麵、奶油燻鮭魚麵與南瓜鮮蔬麵都是人氣必點；招牌木碗沙拉選用60%新鮮葉菜與40%根莖肉料，作為正餐飽足感十足又健康，常點的口味有凱薩雞肉、煙燻鮭魚、綜合鮮蔬與蝦仁培根沙拉等；至於甜點必吃的有香蕉蛋糕、布朗尼起司蛋糕等。其他料理還有地中海早午餐、磚壓吐司與各式飲料等。

圖／覺旅咖啡官網
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圖／覺旅咖啡官網
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這回因應疫情推出的「外帶外送服務」有許多好康優惠。首先為加入覺旅LINE官方帳號，不管外帶自取或外送到家，只要身份為首次訂購，滿額250元直接享100元折扣優惠；另外至6月22日前，訂購滿250元，於官網結帳時輸入折扣碼JKPA或JKPB即可折抵100元（亦即可分開使用兩次）；最後至6月22日前還有輸入JKM9，即可無限次9折。另外覺旅咖啡也會不定期推出折扣優惠碼，盡請鎖定LINE官方帳號。

圖／覺旅咖啡官網
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值得注意的是，除了外帶自取外，若要想有外送需滿額至少500元，若達800元則免運費，未達800元則酌收60元運費喔，居家辦公宅在家時快吃起來吧！

圖／覺旅咖啡官網
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官網：https://journeykaffe.oddle.me/zh_TW

覺旅咖啡Journey Kaffe-西湖店

地址：台北市內湖區瑞光路583巷24號

電話：+886-2-8751-3227

覺旅咖啡Journey Kaffe-陽光店

地址：台北市內湖區陽光街321巷42號

電話：+886-2-8752-6606

圖／覺旅咖啡官網
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