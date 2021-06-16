半價吃鍋！3大名店火鍋「下殺5折」　每人175吃超飽、馬辣3.0新推草蝦&干貝

全台防疫三級延長至6/28，各大人氣鍋物防疫套餐優惠也同步加碼，除了詢問度爆棚的馬辣持續提供5折好康、加碼海鮮清單，以蛤蠣鍋聞名的「蛤?!卜卜蜆打邊爐」及台北「本事滿足鍋物」也祭出半價套餐，3大品牌讓大家吃美食安心抗疫。

本事滿足鍋物：雙人套餐350元

位於市民大道的「本事滿足鍋物」即日起祭出「防疫雙人滿足套餐」，原價701元直接半價，即可將2人份原味精神湯底、梅花豬及培根牛各150g、菜盤、火鍋料組合及主食帶回家，不去超市採購也能將滿滿生鮮食材外帶自煮。優惠無法併用，透官方臉書私訊或致電訂購皆適用。

活動限外帶自取及現金結帳。圖／本事滿足鍋物提供

蛤?!卜卜蜆打邊爐：蛤蠣套餐5折

蛤?!擁有台中公益店及台北市民店。圖／蛤?!卜卜蜆打邊爐提供

為鼓勵大家居家防疫，蛤蠣專門店「蛤?!卜卜蜆打邊爐」推出「超值5折自煮蛤蠣套餐」，價值1800元的雙人套餐如今899吃得到，「招牌正宗原味卜卜蜆」採產地直送的新鮮蛤蠣、雲林大蒜及大骨、雞骨熬製而成，濃郁湯頭為鎮店必喝，搭配牛五花、究好梅花豬、板腱牛、氣冷無骨雞腿肉4選2、綜合菜盤、鍋物拼盤、手工鍋物及讚岐烏龍麵；另有防疫4人套餐可所有食材一次滿足，1200元全家自煮開鍋吃超飽。

馬辣：2至6人套餐一律5折

馬辣餐點示意圖。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋 粉絲俱樂部

連鎖品牌馬辣「防疫餐自取外帶」優惠公佈後成為鍋控熱門選項，6/30前凡到店外帶，最低399元爽嗑雙人套餐，包含經典湯頭5選1、特級肉品4選1、麵食、鍋物、鮮蔬與鮮菇，食材以門市當日進貨供應為準，另有4人及6人套餐，平分後價格更划算。最新3.0版本還新推5折超值加購，半價選購一系列海鮮如生食級干貝、九孔鮑魚、草蝦，甜點控也不能錯過超人氣莫凡彼瑞士經典巧克力冰淇淋，全台馬辣8家門市、新馬辣13家門市限定供應。

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