2021「全聯芒果季」限時登場！楊枝甘露、芒果生乳捲香濃必吃，最便宜50元銅板有找

雖然本土疫情嚴峻，仍然無法組長盛夏的到來！即日起至7月1日，全聯限時推出「We Sweet盛夏芒果季」甜點活動，共推出三款絕對必吃的產品，包含楊枝甘露、楊枝甘露蛋糕與芒果生乳捲，且最便宜的楊枝甘露一份只要45元，快來外帶回家吃吃看吧！

全聯的全名為全聯福利中心，至今已約有23年的零售通路經營歷史，在經過多年的品牌經營後，是台灣分店數最多的超級市場。

這回推出的「盛夏芒果季」可說是很多人引頸期盼的甜點，一共推出三款產品。首先為芒果生乳捲(一個109元)，挺台灣農民，採用自家生產的愛文芒果，其果肉較細緻且香甜多汁，很適合作為蛋糕內餡，再搭配濃郁的生乳內餡與綿密口感的蛋糕捲體，吃起來不會死甜，反而入口即化，一定要試試看！

圖／全聯提供

再來是許多港點饕客都愛的「楊枝甘露」(一份45元)，將芒果製成果凍放入芒果糖水中，再撒上西谷米，絕對是夏日飯後的必吃甜點。

圖／全聯提供

最後為楊枝甘露蛋糕(4吋，一個149元)，有點像是上述兩項產品的綜合版本，創意加入「楊枝甘露」特色味道，配上口感紮實但綿密的戚風蛋糕體與芒果醬做為內餡，最後再撒上滿滿的芒果塊與周邊擠上的奶油，每一口都是富含層次堆疊的濃郁口感，讓人一口接著一口。不過要小心熱量，另外疫情期間外出購買也需要做好防疫喔。

圖／全聯提供

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