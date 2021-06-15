聽新聞
test
0:00 / 0:00
5折開吃韓姜熙的小廚房、銅盤炸雞「+1元多1盒」再延長！5大韓式外帶優惠
宅家防疫生活滿一個月，用餐依舊不能馬虎。豆府餐飲集團早前推出一系列優惠，如今主打高CP值韓式定食「韓姜熙的小廚房」新推6款餐點「5折」好康，84元吃豆腐鍋、69元有炸醬麵，而風靡全台的銅盤「1元炸雞」也宣佈延長至6/30，之前沒吃到的人快把握！
「韓姜熙的小廚房」疫情前為許多人聚餐、獨食的最佳熱門餐廳，除了美食櫃外帶享79折，北部4家門市也推出限定優惠，只要選購一份紅區主餐，即可用半價吃到一款綠區餐點。主餐有招牌必吃人蔘雞、起司泡菜部隊鍋、雙饗海陸豆腐鍋等，價格介於168至218元，而綠區則有經典泡菜嫩豆腐煲、大醬嫩豆腐煲、韓式拌飯、炸醬麵、醬味或辣味炸雞、韓式辣炒年糕，每份下殺5折，最低49元吃得到，絕對要列入韓式料理迷的優惠清單。
此外，銅盤烤肉早前祭出韓式炸雞「+1元多一盒」優惠掀熱潮，買大贈大、買小送小，超值優惠確定加碼至6月底，代表200元吃得到16隻炸雞棒棒腿、300元有24隻炸雞。值得一提的是，炸雞口味還能從雪花起司、洋蔥白醬、韓式辣醬、主廚秘醬、經典原味炸雞、柚香糖醋「每盒任選2款」，提醒大家優惠不併用。
另外，豆府旗下其他韓式品牌「涓豆腐」、「北村豆腐家」、「姜滿堂」的79折優惠也同步延長至6/30，外帶餐點一律適用，同享免下車服務，讓大家吃飽喝足一起抗疫，靜待解封之日到來。
延伸閱讀：
．89元吃高麗園、偷飯賊！6大韓式料理「外帶下殺65折」 炸醬麵&豆腐鍋&炸雞都想要
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言