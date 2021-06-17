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防疫美食升級！9款「在家必吃下午茶」越吃越上癮 還有日本直送宅配送到家

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
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Shan@ReadyGo

三級警戒再度延長，關在家懷念起到各地旅遊的美好時光，雖然沒辦法出門，卻可以把那裡的美食送到家！沒錯，ReadyGo幫大家整理各地的人氣伴手禮下午茶點心首選，就是要你居家防疫也能回顧當地的好滋味，最遠從日本原產地直送，是不是超級期待呢？不僅可以自己買來吃，直接宅配送人也方便。

武松殿肉鬆餅

由五十年老店的手工肉鬆和綠豆沙混合而成的點心，有8層薄脆餅皮的外層將內餡包覆住，再刷上厚厚的蛋黃液，咬下的每一口都香氣撲鼻又滿足，光想著就流口水啦！現在不能到實體店面購買，就用KKDAY下單，全台都可寄送，還能累積KKday Points，再換更多下午茶點心，是不是超級划算呢

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甜滿 L’ATELIER LOTUS 牛軋糖餅乾

在觀光客熱區的永康商圈裡，有著一間相傳來台北必買的伴手禮店，賣著用香蔥餅乾夾著牛軋糖的牛軋糖餅乾，鹹甜滋味不黏牙，長輩小孩都被征服，可以看到餅乾裡都夾著厚實飽滿的牛軋糖，純手工製作讓你在家防疫吃得安心又開心。

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青鳥旅行爆餡蛋捲禮盒

你也是內行的蛋捲老饕嗎？那你一定知道這間從台中發跡的人氣伴手禮「青鳥旅行」的蛋捲，多種鹹甜口味任君挑選，每款都很有誠意的爆餡吃的時候要小心。

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推薦小編個人最愛的肉鬆和花生口味，酥脆厚實的餅皮，搭上豬肉鬆的扎實口感，小小一根超涮嘴，花生口味則是能吃到滿滿的花生顆粒口感，小撇步是放進冷凍就能有像冰淇淋一樣的口感喔！

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聖保羅Q餅

嘉義著名伴手禮，別再只想到福義軒，知名老店聖保羅曾榮獲十大伴手禮首獎，疫情期間透過KKDAY下單，就能直送到家門口，品嘗懷念的滋味。Q餅就是在傳統的口味中加入麻糬，咬下去除了有紅豆泥、肉脯的香，還多了Q彈的口感，下午茶的點心首選就是它啦！

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小潘鳳凰酥

全台僅有兩家分店的小潘鳳梨酥，就算不是逢年過節，也總是大排長龍，送禮自用兩相宜的鳳梨酥，富含奶香、甜而不膩的冬瓜餡與鹹蛋黃，現在免排隊就幫你送到家！

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三星蔥派 & 蔥油餅 & 手工饅頭

疫情期間，最懷念的除了到處旅遊，當然還有到各地旅遊必吃的美食！身為「蔥粉」絕對是最懷念宜蘭三星蔥的各種美食，星寶蔥體驗農場手工製作三星蔥派 & 蔥油餅 & 手工饅頭，並且急速冷凍，保留最佳甜度和鮮度，真材實料每一口都能吃到滿滿青蔥，平底鍋或是烤箱加熱，就能享用是不是超方便呢？

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銀波布丁

若要選一個疫情後直奔的城市，台南絕對是首選！吃貨小編實在太懷念台南的各種美食，無論是牛肉湯、白糖粿或是虱目魚肚，都只能到現場才吃的到，還好有可以宅配的伴手禮「銀波布丁」，解解被悶懷的心情。

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和一般滑嫩口感的布丁不同，銀波布丁吃起來綿密細緻，濃郁的奶香和著醇厚的焦糖香氣，讓人意猶未盡，近期有推出新口味，抹茶奶酪搭配紅豆泥、芝麻奶酪搭配芝麻濃餡，是下午茶及餐後點心的首選啦！

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然花抄院原味長崎蛋糕

產地直送！你沒看錯，從日本京都來的，必吃超人氣甜點名店的長崎蛋糕，在家拿出質感的下午茶餐具組，搭配一杯黑咖啡就能重返在日旅遊的美好時光，一個月只有一次的配送，還不快搭上這美食航班，準備起飛啦~

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大甲師 芋頭流芯酥

融合港式點心流沙包的概念，將滑順的流芯餡與鬆軟芋頭充分發揮甜鹹搭配的好滋味，獨特的鹹、甜、香、鬆，散發著濃濃故鄉味，選用當地盛產的大甲芋頭，不添加人工色素，用最天然的食材，給你最安心的選擇。

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延伸閱讀>>防疫下午茶這裡訂~直接送到你家！

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下午茶 伴手禮 蛋糕

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