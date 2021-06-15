肯德基「7塊雞+4顆蛋撻+薯條&飲料」368吃得到、必勝客外送44折！2大隱藏版點法先收

防疫在家偶爾也想吃點快餐，各大速食品牌陸續祭出全新優惠，今天特別跟大家分享2大隱藏版優惠碼，包含「肯德基」炸雞、蛋撻、點心一次滿足的大餐只要368元，「必勝客」超狂組合直接現賺620元、外送也適用，有效期最長截至8月底都能兌換，讓大家隨時都能開吃。

肯德基：隱藏版套餐現省328元（截至8/31）

圖／肯德基官網

炸雞控要收藏！即日起憑優惠碼「21753」於現場外帶或致電專線預訂，即享「智生活春夏野餐」368元特價，套餐含一桶7塊雞、2小份香酥脆薯、4顆原味蛋撻及3杯小杯冰紅茶原價696元現省328元，帶回家一家人大塊朵頤超過癮。優惠開放兌換至8/31,台大卓越餐廳、桃園高鐵數位旗艦餐廳及新竹湖口餐廳不適用。

圖／肯德基官網

必勝客：隱藏版套餐現省620元（截至7/7）

必勝客攜手中國信託推出專屬優惠，凡至官網的優惠券專區輸入「21674」，即可以489元選購價值1109元的狂歡組合，不論外帶、外送皆適用，讓大家宅在家抗疫也有美食相伴。內容包含2個9吋披薩、「10塊黃金和風鱈魚塊」或「8條黃金雞柳條」二選一、大份香酥脆薯及一瓶1.25L可樂或雪碧。提醒大家披薩口味限定390元(含)以下，可選口味以分店為準，而經實際測試，餅皮除了鬆厚款，也有薄脆、舊金山手工可免費選購更換，活動截至7/7，粉絲快列入口袋名單。

圖／必勝客官網操作頁面截圖

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