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王品麵食品牌「麵疙瘩、水餃」銅板防疫必備！宅配買5送1、滿200送滷味雙拼

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／薈麵點
圖／薈麵點

王品集團旗下第一間麵食品牌「薈麵點」去年落腳台中，主打樸實的家庭美味，不論是乾麵、份量紮實的水餃、薄皮湯包、滷味或是手作麵疙瘩都各有饕客喜愛。如今因應疫情三級警戒，店家除了提供外帶外送服務，也首度開賣生食麵疙瘩、招牌大力水餃，搭配限定買五送一、買十送一優惠，宅配送到家自煮超方便，6月底前另享「免費滷味雙拼」促銷活動，搶攻大家心目中最強銅板價防疫美食寶座。

圖／薈麵點
圖／薈麵點

有別於王品提供經典火鍋、牛排餐點的其他品牌，「薈麵點」販售一系列麵食，麻醬麵、蔥油乾拌麵、麻香乾拌麵、傳香肉燥飯等最低35元就吃得到，家傳滷味亦是古早味加菜好選項。而鎮店必吃的「大力水餃」共有5款口味，除了招牌高麗菜、韭菜或玉米，獨特「剝皮辣椒水餃」和含蝦米的「開陽白菜水餃」為嘗鮮必試，純手工的薄皮滿餡深受好評，目前仍有宅配買十送一或買十免運的活動，絕對是居家抗疫必備的懶人料理。

圖／薈麵點
圖／薈麵點

此外，獨家熱銷款「金發手作麵疙瘩」同步線上開賣，生食版含冷凍湯底包、炒料、油蔥酥跟捏好的麵疙瘩麵團，拆開煮熟即食，外縣市的民眾免出門也能感受師傅傳統手藝，兩人份售價185元，限時優惠買五送一。另外，在地人如透過電話訂餐或外帶自取，6/30前享滿599現折100，如使用線上平台linespot點餐，單筆金額滿200還會送滷味雙拼，超值好康千萬別錯過。

圖／薈麵點
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