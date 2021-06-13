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不只貳樓！台北另一高CP值早午餐「5折開吃」　外帶外送都適用

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Marcus老倉庫臉書專頁
圖／Marcus老倉庫臉書專頁

超人氣美式「貳樓餐廳」5月中超前推出「全品項5折」外帶優惠，解除三級警戒前都適用，吸引許多饕客列入防疫必吃。而其實台北另一早午餐專賣店「Marcus老倉庫」日前也推出外帶超值好康，義大利麵系列一律「5折」，其餘品項全面7折，就連外送也適用，免出門抗疫還能省錢開吃。

圖／Marcus老倉庫臉書專頁
圖／Marcus老倉庫臉書專頁

於士林、內湖各有分店的「Marcus老倉庫」提供全天候早午餐，大份量餐點備受粉絲喜愛，每份價位介於240至330元，如今全面下殺7折，代表330元超人氣「黑松露起司蛋卷」、「美國女王早餐」現省100元吃得到。不僅如此，店內義大利麵系列統統只要半價，泰式海鮮風味、明太子、白酒蛤蜊等特色口味應有盡有，等同買一送一，買回家一人獨享兩餐都划算。

圖／Marcus老倉庫臉書專頁
圖／Marcus老倉庫臉書專頁

值得一提的是，促銷系列不限外帶自取或外送，且只要提前1小時預訂餐點，折扣後滿1000元還加碼「免費外送」，無法出門的防疫時光，別忘了用美食寵一寵自己。

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