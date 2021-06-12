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89元吃高麗園、偷飯賊！6大韓式料理「外帶下殺65折」 炸醬麵&豆腐鍋&炸雞都想要

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
6家韓式料理開放線上點餐、致電預訂及到店外帶自取優惠，訂購詳情請洽官方社群。圖／兩班家韓式餐飲提供
6家韓式料理開放線上點餐、致電預訂及到店外帶自取優惠，訂購詳情請洽官方社群。圖／兩班家韓式餐飲提供

全台三級警戒在線中，各餐飲陸續祭出防疫優惠，今天為大家盤點兩班家集團旗下6大人氣韓式料理全新外帶好康，最低「全面下殺65折」，另有89元銅板價的「韓式炸醬麵」、「韓式炸雞翅」、「糖醋肉」，不能出國也能在家享道地美食一起抗疫。

偷飯賊

偷飯賊海鮮豆腐煲與九宮格小菜。圖／兩班家韓式餐飲提供
偷飯賊海鮮豆腐煲與九宮格小菜。圖／兩班家韓式餐飲提供

以九宮格精緻小菜聞名的「偷飯賊」推出5款外帶款定食，包含韓式烤豬肉、海鮮豆腐煲、大醬豆腐煲、炸醬麵+糖醋肉、烤雞腿，點購任一餐點「8折」優惠。而精選菜單也有3款經典韓食，「辣炒年糕」、「韓式炸雞翅」、「糖醋肉」統統只要89元，配韓劇更下飯。

兩班家韓式碳烤

兩班家韓式碳烤海手切牛小排。圖／兩班家韓式餐飲提供
兩班家韓式碳烤海手切牛小排。圖／兩班家韓式餐飲提供

主打頂級烤肉的「兩班家韓式碳烤」推出4款精緻便當，並推出任一單點8折優惠，爽嗑手切牛小排、水梨豬排等，海鮮控若選購「浪濤鮮味」的透抽一夜乾、班節大明蝦+生食級干貝則享58折優惠。

兩班家韓式碳烤海鮮煎餅。圖／兩班家韓式餐飲提供
兩班家韓式碳烤海鮮煎餅。圖／兩班家韓式餐飲提供

豆腐村

豆腐村泡菜豆腐煲。圖／兩班家韓式餐飲提供
豆腐村泡菜豆腐煲。圖／兩班家韓式餐飲提供

韓國嫩豆腐煲專門店「豆腐村」全門市推出滿1000元即享65折優惠，未達門檻也享全面8折，8款豆腐煲、烤肉、韓食、指定飲品都適用，在家也能大啖養生系美味。

扁筷韓式料理

扁筷韓式料理起司辣雞石鍋拌飯。圖／兩班家韓式餐飲提供
扁筷韓式料理起司辣雞石鍋拌飯。圖／兩班家韓式餐飲提供

「扁筷韓式料理」同樣祭出8折優惠，個人烤肉定食附6款小菜、主食及湯品或飲料，起司部隊鍋、海鮮煎餅為不少饕客的必點，另外點購魚子大明蝦或黃魚一夜干則享58折。

盜飯炙火烤肉

盜飯豬肉定食。圖／兩班家韓式餐飲提供
盜飯豬肉定食。圖／兩班家韓式餐飲提供

強調全台首家木炭炙火燒烤的「盜飯炙火烤肉」位於高雄左營，共有6款定食套餐開放外帶，點購任一餐點可享8折，其中最低只要180元即可吃得到經典豬肉定食，也可額外單點蝦醬烘蛋、生菜、海鮮煎餅等。

高麗園銅盤烤肉

高麗園銅盤烤肉韓式炸醬麵。圖／兩班家韓式餐飲提供
高麗園銅盤烤肉韓式炸醬麵。圖／兩班家韓式餐飲提供

憑藉高CP值烤肉吃到飽備受喜愛的「高麗園銅盤烤肉」，因應防疫推出一系列外帶套餐，其中最狂莫過於89元就能吃到「韓式炸醬麵」，假日居家也可選擇666元多人分享餐，韓式炸雞、烤肉、海鮮煎餅、辣炒年糕、韓式炸醬麵、人蔘雞肉粥全包辦，一家人澎湃開吃。

高麗園銅盤烤肉韓式炸雞。圖／兩班家韓式餐飲提供
高麗園銅盤烤肉韓式炸雞。圖／兩班家韓式餐飲提供

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韓式料理 韓式炸雞

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