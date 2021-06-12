6月壽星「幾歲送幾隻蝦」外帶回家！泰滾火鍋「免費泰奶塔」點套餐即享

泰式料理愛好者等到了！網美系火鍋店「泰滾」在饕客敲碗下終於在日前正式開放外帶，防疫期間更祭出「點餐送泰奶」優惠，個人餐喝得到免費泰奶，四人套餐更享鎮店「泰奶塔」，另有6月壽星「幾歲生日送幾隻蝦」，超值好康統統都能帶回家。

圖／泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋臉書專頁

主打泰式火鍋的「泰滾」即日起加入餐飲外帶陣容，採電話訂餐、自取限定，配合防疫也祭出免下車服務。其中6月壽星會愛的「幾歲送幾隻蝦」的優惠也同步上線，只要單點消費滿額2000元，結帳時出示證明，即可將對應歲數的鮮蝦帶回家爽嗑，讓大家防疫也能吃大餐慶生。

圖／泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋臉書專頁

而此次「泰滾」也推出3款類型餐點，包含199元「泰式冬蔭麵」含牛豬肉品二選一、白蝦、腐皮卷、魚蛋、魚餃；399元個人套餐及1399元四人套餐則有「招牌冬蔭功、椰奶雞、綠咖喱」鍋底三選一，肉品、鮮蔬、海鮮火鍋盤、主食應有盡有，也可額外加購湯底，回家加料自煮。

值得一提的是，只要點購個人套餐，即贈一杯泰式奶茶，點購四人套餐則送餐廳最夯的打卡必喝「泰奶塔」，泰奶一律採用精美提袋包裝，提醒大家優惠無法併用，套餐不參與壽星活動。

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