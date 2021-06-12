端午節大口吃雞！頂呱呱「一斤雞」優惠1天限定　外送到家挺防疫

大家想吃烤雞的心聲「21風味館」聽到了！即日起至6月底祭出三大好康優惠，包含只要外帶自取並購買21香草烤半雞兩份，原價420元，現在75折只要315元，還有香脆炸雞桶也同樣75折喔，快買回家抗疫之餘也能大啖雞肉美食喔！

2021-06-11 11:16