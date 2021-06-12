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端午節大口吃雞！頂呱呱「一斤雞」優惠1天限定　外送到家挺防疫

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

炸雞控預備！台灣人氣品牌頂呱呱「一斤雞」活動近期因應疫情首度延伸至外送也適用，如今為歡慶端午節，官方再度快閃推出限定優惠，6/14當日只要在家即可以優惠價入手，在家吃粽子配招牌一斤雞超澎湃。

頂呱呱一斤雞，原價258元，優惠價180元。圖／頂呱呱提供
頂呱呱一斤雞，原價258元，優惠價180元。圖／頂呱呱提供

頂呱呱「一斤雞」將於6/14端午節當天於外送平台Uber Eats及門市同步開賣，宅在家免出門也能大口吃肉，600克原味炸雞售價220元，數量有限，售完為止。另外，美國功夫茶祭出7款鎮店飲品50元銅板價好康，包含功夫珍珠奶茶、功夫珍珠奶綠、功夫烏龍珍珠奶茶、奶蓋紅茶、奶蓋綠茶、奶蓋烏龍茶及中杯黑糖珍珠鮮奶，每杯最高現省20元，珍奶愛好者別錯過！

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