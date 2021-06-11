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21風味館「一桶炸雞」下殺75折！香草烤半雞再享2隻現折105元

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／21風味館臉書粉專 圖／21風味館官網
圖／21風味館臉書粉專 圖／21風味館官網

大家想吃烤雞的心聲「21風味館」聽到了！即日起至6月底祭出三大好康優惠，包含只要外帶自取並購買21香草烤半雞兩份，原價420元，現在75折只要315元，還有香脆炸雞桶也同樣75折喔，快買回家抗疫之餘也能大啖雞肉美食喔！

圖／21風味館臉書粉專
圖／21風味館臉書粉專

21風味館至民國84年成立以來，至今已有超過27年的經營歷史，該品牌主打運用超專業核心的「烘烤技術」，減少直接油炸的油膩感，確保食物的風味，也能鎖住美味的雞肉汁，過去時常有排隊人潮，就是為了能吃到CP值超高的烤雞。

圖／21風味館提供
圖／21風味館提供

這回因應疫情推出「台灣加油 解餓紓困4.0」三大好康優惠活動，第一個好康為超級酥脆多汁的「香脆炸雞桶(6入)」，原價一桶330元，現在直接外帶75折只要249元；第二個好康為「21香草烤半雞」，是店內的招牌烤雞，尤其將雞肉撕開入口的吮指美味，保證難忘，現在兩隻只要315元（原價兩隻420元）；最後第三個優惠為健康的「半雞蔬菜餐」，套餐內容包含香草烤半雞一隻、雞汁溫蔬菜兩份、白飯兩份。

圖／21風味館臉書粉專
圖／21風味館臉書粉專

圖／21風味館臉書粉專
圖／21風味館臉書粉專

值得注意的是，上述活動只到即日起至6月30日喔，另外21風味館也向醫護人員加油，即日起至6月14日，醫護相關人員購買一整隻招牌21香草烤雞，只要出示下方圖片，即可享有77折優惠，亦即​原價440元，活動期間只要339元喔。更多優惠請上官方臉書查詢。

圖／21風味館臉書粉專
圖／21風味館臉書粉專

21風味館

官方臉書：https://www.facebook.com/pec21c

圖／21風味館臉書粉專
圖／21風味館臉書粉專

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