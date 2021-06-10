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0元免費吃「12塊麥克雞塊」！麥當勞「買12送12」限時開賣，還可爽吃酥嫩雞翅

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／美聯社 圖／momo電商活動網站
圖／美聯社 圖／momo電商活動網站

麥當勞近期最狂優惠就屬這檔了！只要成功於momo獨家麥當勞優惠活動頁，成功下訂獨家超值組，就可以享有「買12送12」，任選勁辣或酥嫩口味的雞翅，麥當勞直接加碼送12塊麥克雞塊獨享券，限時6月18日開賣，快手刀把時間筆記起來準備開搶囉。

圖／momo電商活動網站
圖／momo電商活動網站

麥當勞是世界最大的速食品牌，每年不同節慶或時段都會推出特價優惠吸引顧客消費。這回獨家與台灣最大電商momo合作「獨家限量優惠 」即買即用活動，只要於6月18日當日12點整於momo電商網站成功下訂「麥當勞獨家超值組」，即可享有「買12送12」的好康，亦即買12塊雞翅送直接送12塊麥克雞塊，雞翅部分還有勁辣與酥嫩口味可供選擇，相當於直接省下120元。

圖／momo電商活動網站
圖／momo電商活動網站

值得注意的是，完成訂單購買後，即可收到一張12塊雞翅(勁辣/酥嫩)與12塊麥克雞塊即享券，票券效期可用至2021年08月31日，而此為活動組合商品，必須限制一次使用兌換，不能分開使用及部分退貨或退款。另外，麥當勞即日起已開賣以「世界男子天團」防彈少年團BTS為主題所推出的「THE BTS MEAL」限定套餐，每套155元，可用合作外送平台或麥當勞歡樂送App預約訂餐喔。

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

「麥當勞 X momo」12塊雞翅送12塊麥克雞塊獨家限量活動

開賣日期：2021年6月18日中午12:00準時開賣 （活動網站

活動品項：12塊雞翅（勁辣/酥嫩口味選一種）送12塊麥克雞塊即享券

兌換使用：成功訂單後的票券效期可用至2021年08月31日

圖／momo電商活動網站
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