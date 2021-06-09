快訊

台積電要多配股息了 每股配息增至2.75元

朱學恒抓到了！日本議員證實訊息指台灣只需100萬劑疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鮮芋仙限時5天買1送1！ICE MONSTER「自建外送冰隊」，享全品項85折還免運

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／ICE MONSTER臉書粉專 圖／鮮芋仙臉書粉專
圖／ICE MONSTER臉書粉專 圖／鮮芋仙臉書粉專

本土疫情來襲，完全改變了所有台灣人的飲食習慣，許多餐飲業者為了把營收影響降到最低，紛紛推出外帶外送服務。而知名冰品甜品店ICE MONSTER與鮮芋仙也推出了相應的折扣，像是ICE MONSTER還自己成立「外送冰隊」，Menu全品項享85折優惠，鮮芋仙也有外送滿5送1，還推出免費加會員還有買1送1喔！

圖／ICE MONSTER臉書粉專
圖／ICE MONSTER臉書粉專

在台北擁4家分店的ICE MONSTER，日前為了因應政府防疫政策與降低營收影響而推出「ICE MONSTER專屬外送冰隊」，強調只要一通電話，馬上送到家，更狂的是「先打折，再免運費」，限定Menu統統享有85折優惠，值得注意的是，外送時段採分流制，分為早上10點至下午3點與下午3點至晚上7點，一週七天都有外送服務，區域目前限制為信義、大安、松山、南港、內湖與大直區域，快來訂購招牌「新鮮芒果綿花甜」在家嗑冰吧。

圖／ICE MONSTER臉書粉專
圖／ICE MONSTER臉書粉專

在全台享有12家分店的「鮮芋仙」，至今已有超過14款的營業歷史，各種嫩仙草與芋圓都是店裡的人氣招牌，清涼冰品則有黑糖粉粿冰與芋頭牛奶冰等。日前推出即日起至6月13日，免費加入「ocard」會員，馬上享有外帶芋圓5號買1送1，另外若非會員也沒關係，只要即日起至7月15日，享有全品項外送買5送1的優惠。即使在家很悶也沒關係，有上述冰品甜品外帶外送折扣相陪喔！

圖／鮮芋仙臉書粉專
圖／鮮芋仙臉書粉專

圖／鮮芋仙臉書粉專
圖／鮮芋仙臉書粉專

ICE MONSTER

臉書官網：https://www.facebook.com/ice.monster.tw/?ref=page_internal

外送分流：10:00至15:00，請撥打02-26275686 ；15:00至19:00，請撥打02-27229776

外送區域：信義/大安/松山/南港/內湖/大直區

鮮芋仙

臉書官網：https://www.facebook.com/meetfreshtaiwan/

圖／鮮芋仙臉書粉專
圖／鮮芋仙臉書粉專

圖／ICE MONSTER臉書粉專
圖／ICE MONSTER臉書粉專

延伸閱讀：

日銷千盒「5星百元便當」回來了！ 9款「寒舍艾美」中西式餐盒+九宮格港點，滿額還免運

5星「台北喜來登」成立外送車隊了！超過「50道豪華料理」任選滿額還免運費

相關新聞

涓豆腐4人餐現省541、杏子豬排8折！7間外帶餐享優惠

為了因應民眾居家防疫的需求，六角集團集結旗下的銀座杏子豬排、京都勝牛、大阪王將等眾多品牌，共同推出外帶8折起的優惠，滿額...

福華飯店「30道港點任選599」、台北晶華「龍蝦現折300」！宅家也能吃5星

全台三級警戒延長，各大飯店推星級便當、特色料理外帶拚防疫，其中高雄福華大飯店就有「主廚港點30道任選12道599」、台北晶華酒店限時「加拿大龍蝦季」千元料理下殺至680，讓大家在家也能大啖五星美食。

鮮芋仙限時5天買1送1！ICE MONSTER「自建外送冰隊」，享全品項85折還免運

本土疫情來襲，完全改變了所有台灣人的飲食習慣，許多餐飲業者為了把營收影響降到最低，紛紛推出外帶外送服務。而知名冰品甜品店ICE MONSTER與鮮芋仙也推出了相應的折扣，像是ICE MONSTER還自己成立「外送冰隊」，Menu全品項享85折優惠，鮮芋仙也有外送滿5送1，還推出免費加會員還有買1送1喔！

日銷千盒「5星百元便當」回來了！ 9款「寒舍艾美」中西式餐盒+九宮格港點，滿額還免運

本土疫情爆發重創飯店與餐飲業營收，不過商機來自市場變化，目前配合政府禁止內用後，紛紛推出外帶外送優惠吸引顧客。而台北寒舍艾美酒店日前回歸「5星百元便當」了！推出9款商業午晚餐外帶餐盒，從中台式、西式再到港式、甚至全素食口味統統都有，一起來瞧瞧吧。

登台5年成歷史！韓國「孔陵一隻雞」結束營業

新冠肺炎疫情的三級警戒持續當中，對於餐飲業者的傷害也尚未平息。來自韓國的名店「孔陵一隻雞」無預警地宣佈，自即日起結束營業...

150元吃雙主餐+佛跳墻+小菜！「礁溪寒沐」3款川味便當再升級

配合三級疫情警戒，全台餐飲業紛紛推出防疫專屬便當，而宜蘭礁溪寒沐酒店繼5月首推「川味外帶餐盒」，6月推出全新三款菜色，價位組合也由最低200元調降至150元，CP值更高，滿額還享免費外送，讓宜蘭人居家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。