鮮芋仙限時5天買1送1！ICE MONSTER「自建外送冰隊」，享全品項85折還免運

本土疫情來襲，完全改變了所有台灣人的飲食習慣，許多餐飲業者為了把營收影響降到最低，紛紛推出外帶外送服務。而知名冰品甜品店ICE MONSTER與鮮芋仙也推出了相應的折扣，像是ICE MONSTER還自己成立「外送冰隊」，Menu全品項享85折優惠，鮮芋仙也有外送滿5送1，還推出免費加會員還有買1送1喔！

圖／ICE MONSTER臉書粉專

在台北擁4家分店的ICE MONSTER，日前為了因應政府防疫政策與降低營收影響而推出「ICE MONSTER專屬外送冰隊」，強調只要一通電話，馬上送到家，更狂的是「先打折，再免運費」，限定Menu統統享有85折優惠，值得注意的是，外送時段採分流制，分為早上10點至下午3點與下午3點至晚上7點，一週七天都有外送服務，區域目前限制為信義、大安、松山、南港、內湖與大直區域，快來訂購招牌「新鮮芒果綿花甜」在家嗑冰吧。

圖／ICE MONSTER臉書粉專

在全台享有12家分店的「鮮芋仙」，至今已有超過14款的營業歷史，各種嫩仙草與芋圓都是店裡的人氣招牌，清涼冰品則有黑糖粉粿冰與芋頭牛奶冰等。日前推出即日起至6月13日，免費加入「ocard」會員，馬上享有外帶芋圓5號買1送1，另外若非會員也沒關係，只要即日起至7月15日，享有全品項外送買5送1的優惠。即使在家很悶也沒關係，有上述冰品甜品外帶外送折扣相陪喔！

圖／鮮芋仙臉書粉專

圖／鮮芋仙臉書粉專

ICE MONSTER

臉書官網：https://www.facebook.com/ice.monster.tw/?ref=page_internal

外送分流：10:00至15:00，請撥打02-26275686 ；15:00至19:00，請撥打02-27229776

外送區域：信義/大安/松山/南港/內湖/大直區

鮮芋仙

臉書官網：https://www.facebook.com/meetfreshtaiwan/

圖／鮮芋仙臉書粉專

圖／ICE MONSTER臉書粉專

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