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福華飯店「30道港點任選599」、台北晶華「龍蝦現折300」！宅家也能吃5星
全台三級警戒延長，各大飯店推星級便當、特色料理外帶拚防疫，其中高雄福華大飯店就有「主廚港點30道任選12道599」、台北晶華酒店限時「加拿大龍蝦季」千元料理下殺至680，讓大家在家也能大啖五星美食。
除了台北福華飯店14道港點799，高雄福華珍珠坊也祭出獨家好康，截至6/30止開放30道精選料理任選，每份12道售價599元，選項包含道地港式點心經典必吃「蟹黃燒賣」、「塔香蒸燒賣」、「臘味蘿蔔糕」、「鼓味鮮鳳爪」等；主食有「廣式香炒飯」、「皮蛋瘦肉粥」、「星洲炒米粉」、「乾炒豬肉河粉」；另有冷盤、招牌熱炒及甜湯選項，五星美味599元吃個夠。活動取餐為午餐及晚餐限定，每餐期限量30份，可於前一日於官網訂購。
另一五星飯店台北晶華繼早前「自取5折」快閃，也推出超狂「加拿大龍蝦季」，打造5款龍蝦奢華佳餚，日式龍蝦極品天丼、粵式龍蝦伊府麵、義式經典番茄龍蝦細扁麵、泰式黃金咖哩龍蝦飯、川式麻婆龍蝦燴飯統統任選，每份都吃得到半隻頂級龍蝦，5種風味隨心情開吃。凡於6/11訂購，自取獨享「680元特價」，原價980現折300，點越多賺越多，饕客要把握。
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