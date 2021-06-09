快訊

直播／北市爆診所開放民眾打疫苗？ 指揮中心下午2時說明

逢甲商圈某廣場總幹事猝逝 暴斃前傳訊：想去醫院快篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日銷千盒「5星百元便當」回來了！ 9款「寒舍艾美」中西式餐盒+九宮格港點，滿額還免運

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北寒舍艾美酒店提供
圖／台北寒舍艾美酒店提供

本土疫情爆發重創飯店與餐飲業營收，不過商機來自市場變化，目前配合政府禁止內用後，紛紛推出外帶外送優惠吸引顧客。而台北寒舍艾美酒店日前回歸「5星百元便當」了！推出9款商業午晚餐外帶餐盒，從中台式、西式再到港式、甚至全素食口味統統都有，一起來瞧瞧吧。

番茄肉醬筆管麵 NT120/盒。 圖／台北寒舍艾美酒店提供
番茄肉醬筆管麵 NT120/盒。 圖／台北寒舍艾美酒店提供

台北寒舍艾美酒店將外帶餐盒分為三大系列，第一種A系列主要有五款，首先為經典番茄肉醬筆管麵，嚴選來自台灣自產的豬肉搭配濃郁的番茄醬汁進行拌炒，售價一盒120元；再來還有台灣經典的古早味麻油雞飯，打開飯盒，撲鼻而來的酒香非常吸引人，還有麻油爆香與雞肉完美搭配，一口接著一口超好吃，售價一盒120元。除此之外還有燒臘三寶飯、豉汁臘味排骨蒸飯與海味金瓜炒米粉。若想搭配飲料，有鴛鴦奶茶（50元/罐）與軟性飲料 （20元/罐）。

海味金瓜炒米粉 NT150/盒。 圖／台北寒舍艾美酒店提供
海味金瓜炒米粉 NT150/盒。 圖／台北寒舍艾美酒店提供

古早味麻油雞飯 NT120/盒。 圖／台北寒舍艾美酒店提供
古早味麻油雞飯 NT120/盒。 圖／台北寒舍艾美酒店提供

至於第二種B系列則有素食與港點供選擇，像是有超奢華「港式點心九宮格」餐盒，滿滿的港點包含蝦餃、蘿蔔糕、潮式粉粿、叉燒包、燒賣、流沙包、腐皮卷、牛肉潤腸粉、鹹水餃等，保證吃到飽，一盒要價299元；若是想吃平價版港點，則有主廚精選港式點心，一盒售價120元。

港式點心九宮格 NT299/盒。 圖／台北寒舍艾美酒店提供
港式點心九宮格 NT299/盒。 圖／台北寒舍艾美酒店提供

B系列還有需要提前一天預訂的「季節什錦九宮格素餐盒」，精緻化了所有菜色，包含川味宮保杏鮑菇、和風紅藜根莖菜、涼拌雲耳絲瓜、雪菜松露飯、彩椒百合養生蔬、麻油薑香菌菇飯、手做錦繡西施球、醬燒寧式烤肤塊與芝麻脆口龍鬚菜等，每一口都是刺激味蕾的精華，一盒售價180元，值得注意的是，並沒有最低訂購量，一個也可接受預訂喔。

季節什錦九宮格素餐盒 NT180/盒。 圖／台北寒舍艾美酒店提供
季節什錦九宮格素餐盒 NT180/盒。 圖／台北寒舍艾美酒店提供

第三種則為「奢華九宴」九宮格餐盒，嚴選5星級最美味的食材，從澳洲牛肉與西班牙豬肉都有，且限時特價299元喔。販售時段主要為平日一到五的午晚餐時段，若想提前訂購，A款每日13點前可接受當日晚餐訂購，每日18點30分前可接受隔日午餐訂購、B款則為每日18點30分前可接受隔日預訂，並於隔日取餐。

「奢華九宴」九宮格餐盒，限時特價299元。 圖／台北寒舍艾美酒店提供
「奢華九宴」九宮格餐盒，限時特價299元。 圖／台北寒舍艾美酒店提供

最後，為了顧及廣大愛好寒舍艾美的消費者，台北寒舍艾美酒店正式公告自6月12日起，開放「假日預訂取餐」囉，每日晚上18點30分前接受隔日預訂。至於消費滿2000元，即享有1次免費信義區外送服務；消費滿3000元即享有1次免費台北市區外送服務。以上更多好康消息可至官網查詢，快一起外帶在家享用「5星級」美食吧！

寒舍艾美「五星外帶餐盒」

販售時段：即日起，平日(週一至週五)午、晚餐推出外帶販售區；假日皆採預訂取餐制

販售地點：寒舍艾美酒店後方戶外，靠近遠東百貨A13的人行道。

訂購電話：02-6622-8018

餐盒口味：

■ 古早味麻油雞飯 NT120/盒

■ 番茄肉醬筆管麵 NT120/盒

■ 燒臘三寶飯 NT120/盒

■ 豉汁臘味排骨蒸飯 NT150/盒

■ 海味金瓜炒米粉 NT150/盒

■ 主廚精選港式點心 NT120/盒

■ 季節什錦九宮格素餐盒 NT180/盒

■ 港式點心九宮格 NT299/盒

■ 奢華九宴九宮格餐盒NT299/盒

■ 鴛鴦奶茶 NT50/罐

■ 軟性飲料 NT20/罐

燒臘三寶飯 NT120/盒。 圖／台北寒舍艾美酒店提供
燒臘三寶飯 NT120/盒。 圖／台北寒舍艾美酒店提供

豉汁臘味排骨蒸飯 NT150/盒。 圖／台北寒舍艾美酒店提供
豉汁臘味排骨蒸飯 NT150/盒。 圖／台北寒舍艾美酒店提供

寒舍艾美酒店還推出「主廚每日精選」，售價以當日訂價。 圖／台北寒舍艾美酒店提供
寒舍艾美酒店還推出「主廚每日精選」，售價以當日訂價。 圖／台北寒舍艾美酒店提供

延伸閱讀：

「石二鍋」外帶滿599元現折100元！完成任務再送100，加抽免費SWITCH在家玩

5星「台北喜來登」成立外送車隊了！超過「50道豪華料理」任選滿額還免運費

寒舍艾美 酒店 港點 古早味 奶茶

相關新聞

日銷千盒「5星百元便當」回來了！ 9款「寒舍艾美」中西式餐盒+九宮格港點，滿額還免運

本土疫情爆發重創飯店與餐飲業營收，不過商機來自市場變化，目前配合政府禁止內用後，紛紛推出外帶外送優惠吸引顧客。而台北寒舍艾美酒店日前回歸「5星百元便當」了！推出9款商業午晚餐外帶餐盒，從中台式、西式再到港式、甚至全素食口味統統都有，一起來瞧瞧吧。

登台5年成歷史！韓國「孔陵一隻雞」結束營業

新冠肺炎疫情的三級警戒持續當中，對於餐飲業者的傷害也尚未平息。來自韓國的名店「孔陵一隻雞」無預警地宣佈，自即日起結束營業...

150元吃雙主餐+佛跳墻+小菜！「礁溪寒沐」3款川味便當再升級

配合三級疫情警戒，全台餐飲業紛紛推出防疫專屬便當，而宜蘭礁溪寒沐酒店繼5月首推「川味外帶餐盒」，6月推出全新三款菜色，價位組合也由最低200元調降至150元，CP值更高，滿額還享免費外送，讓宜蘭人居家

5、6年級的青春！全台最後一間「香雞城」無限期停業

新冠肺炎疫情持續，對於餐飲所造成的衝擊也逐漸擴大。創立於1984年、在2016年回歸的「香雞城龍安店」，6月8日於官方粉...

點沙拉送雞翅！台北最強雞翅Gumgum「4大買一送一」外送到家、加碼披薩免費送

雞翅控尖叫了！台北信義區最夯雞翅餐酒館「Gumgum Beer & Wings」近年於內科、信義路拓展新店，展現高人氣。如今配合三級防疫警戒，店家祭出「買一送一」優惠，不論外帶自取或外送都能同享好康，

6月新品搶先看！亞尼克「蜜桃芒果」生乳捲 、摩斯「鳳梨蒟蒻冰茶」、「鳳梨氣泡飲」

2021年6月有什麼美食新品推出呢？又或是哪款全新飲料即將進軍市場呢？現在就讓COSMO告訴妳，在6月妳將可以吃到、喝到哪些全新上市的人氣美食！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。