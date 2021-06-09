日銷千盒「5星百元便當」回來了！ 9款「寒舍艾美」中西式餐盒+九宮格港點，滿額還免運

本土疫情爆發重創飯店與餐飲業營收，不過商機來自市場變化，目前配合政府禁止內用後，紛紛推出外帶外送優惠吸引顧客。而台北寒舍艾美酒店日前回歸「5星百元便當」了！推出9款商業午晚餐外帶餐盒，從中台式、西式再到港式、甚至全素食口味統統都有，一起來瞧瞧吧。

番茄肉醬筆管麵 NT120/盒。 圖／台北寒舍艾美酒店提供

台北寒舍艾美酒店將外帶餐盒分為三大系列，第一種A系列主要有五款，首先為經典番茄肉醬筆管麵，嚴選來自台灣自產的豬肉搭配濃郁的番茄醬汁進行拌炒，售價一盒120元；再來還有台灣經典的古早味麻油雞飯，打開飯盒，撲鼻而來的酒香非常吸引人，還有麻油爆香與雞肉完美搭配，一口接著一口超好吃，售價一盒120元。除此之外還有燒臘三寶飯、豉汁臘味排骨蒸飯與海味金瓜炒米粉。若想搭配飲料，有鴛鴦奶茶（50元/罐）與軟性飲料 （20元/罐）。

海味金瓜炒米粉 NT150/盒。 圖／台北寒舍艾美酒店提供

古早味麻油雞飯 NT120/盒。 圖／台北寒舍艾美酒店提供

至於第二種B系列則有素食與港點供選擇，像是有超奢華「港式點心九宮格」餐盒，滿滿的港點包含蝦餃、蘿蔔糕、潮式粉粿、叉燒包、燒賣、流沙包、腐皮卷、牛肉潤腸粉、鹹水餃等，保證吃到飽，一盒要價299元；若是想吃平價版港點，則有主廚精選港式點心，一盒售價120元。

港式點心九宮格 NT299/盒。 圖／台北寒舍艾美酒店提供

B系列還有需要提前一天預訂的「季節什錦九宮格素餐盒」，精緻化了所有菜色，包含川味宮保杏鮑菇、和風紅藜根莖菜、涼拌雲耳絲瓜、雪菜松露飯、彩椒百合養生蔬、麻油薑香菌菇飯、手做錦繡西施球、醬燒寧式烤肤塊與芝麻脆口龍鬚菜等，每一口都是刺激味蕾的精華，一盒售價180元，值得注意的是，並沒有最低訂購量，一個也可接受預訂喔。

季節什錦九宮格素餐盒 NT180/盒。 圖／台北寒舍艾美酒店提供

第三種則為「奢華九宴」九宮格餐盒，嚴選5星級最美味的食材，從澳洲牛肉與西班牙豬肉都有，且限時特價299元喔。販售時段主要為平日一到五的午晚餐時段，若想提前訂購，A款每日13點前可接受當日晚餐訂購，每日18點30分前可接受隔日午餐訂購、B款則為每日18點30分前可接受隔日預訂，並於隔日取餐。

「奢華九宴」九宮格餐盒，限時特價299元。 圖／台北寒舍艾美酒店提供

最後，為了顧及廣大愛好寒舍艾美的消費者，台北寒舍艾美酒店正式公告自6月12日起，開放「假日預訂取餐」囉，每日晚上18點30分前接受隔日預訂。至於消費滿2000元，即享有1次免費信義區外送服務；消費滿3000元即享有1次免費台北市區外送服務。以上更多好康消息可至官網查詢，快一起外帶在家享用「5星級」美食吧！

寒舍艾美「五星外帶餐盒」

販售時段：即日起，平日(週一至週五)午、晚餐推出外帶販售區；假日皆採預訂取餐制

販售地點：寒舍艾美酒店後方戶外，靠近遠東百貨A13的人行道。

訂購電話：02-6622-8018

餐盒口味：

■ 古早味麻油雞飯 NT120/盒

■ 番茄肉醬筆管麵 NT120/盒

■ 燒臘三寶飯 NT120/盒

■ 豉汁臘味排骨蒸飯 NT150/盒

■ 海味金瓜炒米粉 NT150/盒

■ 主廚精選港式點心 NT120/盒

■ 季節什錦九宮格素餐盒 NT180/盒

■ 港式點心九宮格 NT299/盒

■ 奢華九宴九宮格餐盒NT299/盒

■ 鴛鴦奶茶 NT50/罐

■ 軟性飲料 NT20/罐

燒臘三寶飯 NT120/盒。 圖／台北寒舍艾美酒店提供

豉汁臘味排骨蒸飯 NT150/盒。 圖／台北寒舍艾美酒店提供

寒舍艾美酒店還推出「主廚每日精選」，售價以當日訂價。 圖／台北寒舍艾美酒店提供

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