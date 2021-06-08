150元吃雙主餐+佛跳墻+小菜！「礁溪寒沐」3款川味便當再升級

配合三級疫情警戒，全台餐飲業紛紛推出防疫專屬便當，而宜蘭礁溪寒沐酒店繼5月首推「川味外帶餐盒」，6月推出全新三款菜色，價位組合也由最低200元調降至150元，CP值更高，滿額還享免費外送，讓宜蘭人居家菜單再添一。

「寒舍餐旅」集團旗下礁溪寒沐酒店獨家主打川菜美味，延續五菜一湯及六菜一湯，升級祭出三款新口味便當，每份還附主廚精選佛跳牆。其中最平價的「川薈推薦餐盒」吃得到蒜香鮭魚排、郫縣醬扣肉，還有季節鮮時蔬、鵪鶉香滷蛋、川辣腐皮蝦捲、礁溪溫泉米，150元正式參戰飯店百元便當陣容。若想吃得更豐盛，也可選擇200元的「川薈特選餐盒」，經典松露青匙老菜飯為一大亮點，300元「川薈精選餐盒」更能一次品嚐雞牛魚，外帶外送皆適用。

提醒大家當日午餐餐盒須於09:30前、晚餐則須於15:30前訂購，自取可於11:30至13:00或17:00-18:00到飯店門口得來速取餐。平日如不想出門，宜蘭市、礁溪鄉與頭城鎮的居民若滿額1500元即享免費外送，其他宜蘭縣區域0元外送門檻則為3000元，忠實粉絲可在家動動手指點一波，假日則限定自取。

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