在家也能吃五星料理！全台飯店美食懶人包　百元便當、異國佳餚、獨享鍋全都要

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防疫期間每天在家裡清冰箱吃膩了怎麼辦？精緻餐盒外帶或外送到你家！在家還是能滿足你吃貨的心，不管是想吃港式小點、泰式風味、西式牛排還是一鴨五吃等通通都可以，想過節日、慶祝紀念日也ok，只要外帶五星級料理回家就能搞定！ReadyGo幫大家整理得全台各飯店推出的外帶料理，快看看有哪些吧~

台北-君悅酒店

疫情期間台北君悅酒店推出外帶四人套餐，七道美食囊括開胃冷菜、燉湯、主食及熱炒佳餚等功夫料理；另外還有200元的五星便當，包括日式、馬來西亞、泰國風味三款咖哩餐盒及三款中式便當，道地的印度風味將扁豆咖哩及印度烤餅融入菜色，就算疫情期間不能出門、不能出國一樣可以享用異國美食料理。

圖/君悅酒店

圖/君悅酒店

台北-國賓飯店

台北國賓大飯店推出多元外帶菜色，其中國賓川菜廳最金典的「掛爐烤鴨二吃」，宜蘭肥美櫻桃鴨鴨皮香脆可口，外皮油亮酥脆，內部肉質細緻多汁，搭配薄透的自製手工餅皮，夾入去油解膩的青蔥、小黃瓜與特製甜麵醬，吃下去只有滿滿的幸福感~ 而A CUT牛排館這次特別選擇，有「肉舖界的愛馬仕」之稱的牛排，作為這次外帶的餐點，推出乾式熟成21日頂級帶骨紐約克牛排(400g)套餐，也很適合外帶到家裡慶祝各種節日紀念日呢！

圖/國賓飯店

台中-永豐棧酒店

防疫宅生活，永豐棧酒店推出「防疫外帶餐盒」、「指定菜單外帶自取85折」、「外帶主廚料理到你家」三大美食對策，在防疫之餘也能享受美食的滋潤。如果吃膩了台式便當，不防試試「和風照燒炙牛排」、「日式味噌烤鮭魚」精緻外帶餐盒；乾式熟成肋眼牛排」、低溫真空鴨胸料理包加熱10分鐘就能在家享用法餐，防疫在家直接變身米其林主廚！

圖/永豐棧酒店

台中-金典酒店

疫情蔓延，台中金典酒店特別推出各式中西料理、便當外帶外送服務，其中包含道地的港味餐盒、現點現做的中式合菜，只要距離台中金典酒店10公里以內，且單筆餐點消費滿千元，即可享有免費外送的服務；想要在家裡多儲備存糧的民眾，則推出港式點心冷凍包裝宅配，只要簡單加熱，就可輕鬆在家享用港式美味。

圖/台中金典酒店

高雄-麗尊酒店

高雄麗尊酒店即日起到9/30於飯店車道迴廊推出「防疫市集」，主打多款百元以下、高CP值的主廚嚴選餐盒，亦有飯店旗下餐飲品牌芙悅軒港式飲茶的經典港式點心如燒賣、臘味蘿蔔糕等，而4月才開幕的木櫃工廠創意鍋物，也推出蒜香豚骨鍋的個人獨享套餐，每份只要NT$199！

圖/高雄麗尊酒店

福容大飯店

福容大飯店推出各式星級外帶饗宴，桃園店、高雄店、淡水漁人碼頭店等分店紛紛推出，適合全家享用的四人套餐，或者小資族專屬套餐，以及精緻的燉飯外帶餐盒，而淡水漁人碼頭店、福隆店及高雄店也推出冷凍宅配料理包，多種口味的養氣雞湯、牛肉麵供選擇，讓家中的儲備糧食不再只有泡麵！

圖/福容大飯店

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