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點沙拉送雞翅！台北最強雞翅Gumgum「4大買一送一」外送到家、加碼披薩免費送

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／「Gumgum Beer & Wings 雞翅啤酒吧」臉書專頁
圖／「Gumgum Beer & Wings 雞翅啤酒吧」臉書專頁

雞翅控尖叫了！台北信義區最夯雞翅餐酒館「Gumgum Beer & Wings」近年於內科、信義路拓展新店，展現高人氣。如今配合三級防疫警戒，店家祭出「買一送一」優惠，不論外帶自取或外送都能同享好康，點沙拉送雞翅、點雞翅贈松露薯條、點主餐送沙拉或雞翅等，花園101店還有獨家「經典瑪格麗特披薩」免費送，挑戰饕客在家抗疫的高CP值美食清單。

圖／Gumgum Beer & Wings 雞翅啤酒吧提供
圖／Gumgum Beer & Wings 雞翅啤酒吧提供

曾被外媒評價為台北第一雞翅的「Gumgum」以鎮店拼盤「剛剛有三寶」最為知名，15款雞翅口味任選3種一併開吃。而此回「Gumgum」推出指定餐點買一送一優惠，信義本店及內科店最狂的莫過於「點任一沙拉送一份雞翅（6支）」，雞翅口味還能任選，完美符合想吃得健康又不能缺乏肉食美味的人。

圖／「Gumgum Beer & Wings 雞翅啤酒吧」臉書專頁
圖／「Gumgum Beer & Wings 雞翅啤酒吧」臉書專頁

活動同步釋出點「剛剛有三寶」或「滿滿的剛剛炸物」即贈「洋蔥優格核果雞肉沙拉」或「松阪豬蘿蔓總匯沙拉」；點所有主餐享兩款沙拉或8支雞翅三選一；單點任一口味雞翅則有「香蒜薯條」或「松露薯條」二選一。餐點促銷佛系開放訂一份送一份，以此類推，不只外帶適用，凡符合外送範圍統統都能直接送到府，透過網站還能線上預定未來7天內的餐點，超前部署居家大餐，防疫優惠為期間限定，結束時間以官方臉書公布為準。

圖／「Gumgum Green Garden Good」臉書專頁
圖／「Gumgum Green Garden Good」臉書專頁

另外，今年全新開幕、以熱帶雨林店裝成為打卡新寵兒的「Gumgum」花園101店，因應防疫升級亦有專屬優惠。除了點雞翅贈薯條、任選主餐送特色菜餚、點拼盤贈「嫩蛋起司雞肉煎餅」或「洋蔥優格核果雞肉沙拉」等好康，截至6/14還加碼附贈「經典瑪格麗特披薩」，每單只要點購任一餐點即有，每日限量50份，送完則隨機更換成指定餐點。

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