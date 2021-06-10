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端午節不返鄉也能吃粽子！「五星飯店粽子禮盒」精選　林聰明砂鍋魚頭都有

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/美福大飯店、膳馨台式創意料理、香格里拉台北遠東國際大飯店
圖/美福大飯店、膳馨台式創意料理、香格里拉台北遠東國際大飯店

Shan@ReadyGo

每年的端午佳節，各家飯店總是爭奇鬥艷，推出多種特殊口味來滿足民眾的口腹之慾，無論你是南部粽的擁護者，或是北部粽的支持者，總能找到適合自己的口味，ReadyGo今年除了推薦各大飯店的粽子禮盒，也要介紹許多小店，也是超有特色，等著你發掘！

美福大飯店 X 林聰明砂鍋魚頭

台北美福大飯店與傳承三代、超過一甲子的嘉義名店─「林聰明沙鍋魚頭」合作，結合招牌沙茶「聰明醬」與美福經典牛三寶料理推出「美福聰明牛三寶粽」。

圖/美福大飯店
圖/美福大飯店

送禮組合搭配以宜蘭噶瑪蘭黑豚肉所打造的升級版經典北部粽，還有適合茹素者，添加有「穀類紅寶石」稱號的紅藜與多款養生菇類製成的「養生菌菇素粽」，將台式三杯手法入粽的「飄香無敵海景粽」，以及人氣甜粽「紫米蓮子豆沙粽」。

國賓大飯店 頂級海陸粽

端午節為東方民間傳統三大節日之一，料多味美的節慶美饌象徵豐衣足食的吉祥意兆，粽子禮盒更是端午佳節必備的伴手禮。今年國賓飯店推出「國賓御品雙味粽禮盒」以及升級版的「頂級海陸粽禮袋」、「頂級海陸粽XO醬禮盒」三款粽禮，讓顧客吃了再吃回味無窮。

圖/國賓大飯店
圖/國賓大飯店

麻膳堂 辣台綜

【私房辣台粽】以米飯為主角，特別選用100%台灣在地上等長糯米及圓糯米黃金比例調配出最佳口感，用麻膳堂獨門特製麻辣醬汁及辣油來調味，更能凸顯出麻辣香氣，且讓風味呈現出麻香帶辣、有味不嗆口。

圖/麻膳堂
圖/麻膳堂

膳馨台式創意料理

以台式料理聞名的膳馨對於端午粽的製作與用料也都是非常講究，為了延續米其林餐盤的盛名與喜悅，膳馨在本年度推出臻品干貝粽及養生紅藜素粽2款端午禮盒。

圖/膳馨台式創意料理
圖/膳馨台式創意料理

香格里拉台北遠東國際大飯店

香格里拉台北遠東國際大飯店開賣端午佳節美粽！共推出九款美粽及四款禮袋，從經典風味到跨界聯名組合，款款各具特色。

圖/香格里拉台北遠東國際大飯店
圖/香格里拉台北遠東國際大飯店

年度新款美粽「端午美粽禮袋」，內含一顆梅菜干貝燒肉粽、一顆五穀米牛肚菌素粽、兩顆外婆粽和一顆紫米奶黃流沙粽。喜愛水煮式的南部傳統粽口感的消費者則可參考「南北香粽禮袋」，內含兩顆台南傳統粽，一顆燒鴨蛋黃粽、一顆外婆粽以及一顆紫米奶黃流沙粽。

延伸閱讀>>【美食懶人包】別再清冰箱！飯店五星料理外帶/外送到你家

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粽子 米其林 創意料理

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