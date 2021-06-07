「兄弟飯店」港點外帶全面8折！任選14道免1000元，還有烤乳豬必吃

老字號知名飯店「兄弟大飯店」因應疫情正式推出「嚴謹防疫 ‧ 安心生活」外帶外送優惠囉，旗下10大餐飲品牌，即日起全面外帶8折起，最具知名的梅花廳港式飲茶有超過40道料理可外帶，換算最低14道港點不用1000元！

圖／IG網友bonniepig80授權

位於台北南京東路黃金地段的兄弟大飯店，是台灣知名的四星級飯店之一，是由洪氏兄弟合資經營，自1979年開幕以來，至今已有超過40年的歷史，其住宿與餐飲的最高品質，是能經營如此長期的重要因素之一。日前因應疫情全面推出外帶優惠，吸引眾多饕客的目光。

這回旗下共有10家餐飲品牌都推出外帶優惠，從日式便當、中式牛肉麵、臺菜、川菜、粵式、鐵板燒再到中西合併與糕點等應有盡有。其中梅花廳推出的港點全面八折，有超過40道的料理任選，像是蒸籠類就多達20種以上，包含寫黃燒賣、鳳爪、叉燒包、奶黃包與牛肉丸都是人氣必點，原價一籠95元，8折優惠只要76元；也有港式小點，包含炸春捲、蘿蔔糕、叉燒酥、馬蹄條、芝麻球、蛋塔與杏仁豆腐等同樣非常收歡迎， 一份85元，8折只要68元。相當於最便宜任選12至14到不用1000元。

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圖／兄弟大飯店官網

更誘人的是，烤乳豬原價一份要價380元，現在8折只要304元，其他還有燒臘拼盤，每份打折完更只要208元。除此之外，兄弟大飯店也推出「梅花廳美味便當」，廣式撈麵、燴飯、鴛鴦飯與各式炒飯統統都有。然後所有餐廳可依照預算及菜色需求，做客製化需求安排，建議即早電話預訂喔。

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兄弟大飯店「外帶外送8折起」

官網：http://www.brotherhotel.com.tw/main.php

電話：02-27123456

圖／兄弟大飯店官網

圖／兄弟大飯店官網

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