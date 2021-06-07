「石二鍋」外帶滿599元現折100元！完成任務再送100，加抽免費SWITCH在家玩

疫情升溫持續警戒，除了乖乖待在家減少出門以外，在家享用美食成為不少人每天的用餐選擇，這回王品集團旗下的App王品瘋美食推出「一週宅飲食計畫」，即日起至6月底，只要於旗下任一品牌外帶滿300元以上並掃描累點，最高還可以免費抽「SWITCH」，另外消費滿599元直接折100元，如石二鍋點滿金額相當於約83折，快一起在家宅飲食吧！

台灣自爆發本土疫情後，嚴重影響餐飲旅遊業的營收，為促進消費，各大業者紛紛祭出許多優惠吸引顧客消費，尤其外帶外送現折與優惠統統都有。這回王品集團旗下共23個品牌推出兩大優惠活動，一起來看看吧。

圖／王品瘋美食官網

第一個活動為「防疫大作戰」，其實是5月疫情爆發的延長活動，凡即日起至6月30日，至王品集團旗下餐飲品牌使用外帶自取餐點服務，消費滿599元即享現折100元，若是滿1198元即可現折200元，依此類推折扣無上限。而像是石二鍋外帶所有餐點都可以搭配人氣無糖黑豆茶或檸檬冬瓜冰沙2選1。

圖／王品瘋美食官網

第二活動為「一週宅飲食計畫」，為了讓大家更能在家宅飲食，一樣旗下餐飲品牌使用外帶自取餐點服務，滿300元並掃描瘋美食APP會員條碼與累點，即可完成饕客任務，累積3品牌直接贈50點瘋點數、累積5個品牌共送100點瘋點數，若是完成7個品牌饕客任務，直接免費送SWITCH抽獎券，名額將於2021年7月5日至9日間完成抽獎，限量共7名。值得注意的是，點數1點相當可以折抵1元。

圖／王品瘋美食官網

上述王品旗下符合活動的品牌包含原燒O-NiKU 優質原味燒肉、王品牛排、聚北海道鍋物、藝奇 日本料理岩板燒、夏慕尼 新香榭鉄板燒、TASTy西堤牛排、陶板屋 和風創作料理、品田牧場 日式豬排．咖哩、石二鍋、Su/food 早午餐．地中海輕食、hot 7 新鉄板料理、莆田PUTIEN 米其林中餐廳、沐越 越式料理、青花驕 麻辣鍋、享鴨 烤鴨與中華料理、丰禾 台式小館、12mini 經典即享鍋、THE WANG PRIME STEAK、薈麵點、和牛涮 日式鍋物放題、町食 日式定食、尬鍋 台式潮鍋與肉次方 燒肉放題等。更多活動請上官網查詢。

圖／王品瘋美食官網

王品瘋美食

官網：https://wowfoods.wowprime.com/index.php

圖／王品瘋美食官網

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