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380元開吃鐵板燒界LV！台北老字號「犇 鐵板燒」外送滿500折100、外帶7折

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／犇 鐵板燒官方臉書
圖／犇 鐵板燒官方臉書

作為台灣鐵板燒領導品牌的「犇 鐵板燒」營業至今已有30年歷史，在頂級餐飲體驗加持下被比喻「鐵板燒界LV」也不為過。疫情期間店家推出全新外帶、外送優惠，其中最低只要380元就能吃得到「剝皮辣椒沙朗捲便當」，外帶自取還能破盤價購入生鮮食材，外送則有滿500折100好康，讓大家居家防疫能用相對親民的價位吃精緻美食、寵一寵自己。

圖／犇 鐵板燒官方臉書
圖／犇 鐵板燒官方臉書

台北老字號「犇 鐵板燒」推出5款燒肉便當及2大海鮮便當，除了最平價的「剝皮辣椒沙朗捲便當」，「香煎安格斯牛小排」、「伊比利肋眼豬排」、「紐西蘭法式小羊肩」、「澎湖野生大明蝦」都為在家也能獨享的頂級口味，日前限量新增的「日本極上和牛厚片A5便當」免千元就能開吃，最奢華的「伊勢活龍蝦便當」亦是用料豪邁。

每份餐點再附湯品「法式洋蔥湯」、「慢熬老母雞燉雞湯」二選一，統統開放外帶及外送到府，使用Uber Eats平台還有限時滿500折100元，免出門即可享受極致鐵板燒料理。

圖／犇 鐵板燒官方臉書
圖／犇 鐵板燒官方臉書

若選擇到犇安和本館外帶自取，透過電話預訂可享「單點菜色7折」，也可透過inline線上限購生鮮食材，將「極上日本和牛牛排A5」、「Prime沙朗牛排」、「澎湖野生大明蝦」等超過10款肉品海鮮買回家，體驗自煮高檔美食。

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鐵板燒

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