一日限定！麥當勞「9元」薯條、全家咖啡「買6送6」設鬧鐘在家搶

台灣三級警戒迎來第三個週末，居家防疫樂趣之一莫過於動動手指就能搶優惠。今天跟大家分享6/6一日限定好康，不論是麥當勞必吃中薯「9元超殺價」，還是全家咖啡「買六送六」，都能讓薯條迷、咖啡控在家省一波！

麥當勞：中薯下殺9元（兌換期限至9/6）

圖／麥當勞提供

作為人氣速食品牌「麥當勞」除了特色漢堡、雞塊及麥脆雞備受喜愛，薯條更是套餐或涮嘴小吃的靈魂存在。蝦皮購物因應「618超狂年中慶」祭出不同主題活動，其中最受麥粉期待的正是6/6凌晨00：00限量麥當勞「中薯9元兌換劵」，預計祭出10萬份，且9/6前都能兌換，長達三個月讓大家疫後出發開吃也不晚。

圖／麥當勞提供

而5月份於全球陸續巡迴上市的韓國男團防彈少年團聯名套餐「THE BTS MEAL」即將於6/9快閃登台，夢幻紫色外包裝及韓國直送的「甜辣醬」與「肯瓊醬」都為一大亮點，屆時將於歡樂送、foodpanda及Uber Eats三大外送平台同步推出，Army（粉絲名）們免出門也能打卡！

全家便利商店：好咖日買六送六

圖／全家便利商店提供

每月6日為全家便利商店「好咖日」，6/6當天早上10點透過全家APP「隨買跨店取」即可搶購中杯「單品美式咖啡、單品拿鐵」買六送六，另有罐裝「香濃咖啡拿鐵」、「單品盧安達黑咖啡」可選擇，每位會員限購一組。而Let’s Café日前也攜手服飾品牌UNIQLO打造「台灣城市杯」，即日起購買Let’s Café大杯咖啡即可，6/30掃描杯身QR code還可獲得UNIQLO網路商店優惠序號，購買好咖日亦有「滿千折百」優惠券，超值促銷別錯過。

另外，6/15前若透過外送平台foodpanda訂購，還享「單品美式咖啡」、「單品拿鐵」同品項買一送一，大杯「經典美式咖啡」、「經典拿鐵」則有同品項2杯85折、4杯8折、6杯77折的活動。

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