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來點儀式感！ PAUL外帶即享88折 在家防疫也能享受法式料理

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
在家的儀式感就與PAUL聯手打造吧！圖／PAUL Taiwan提供
在家的儀式感就與PAUL聯手打造吧！圖／PAUL Taiwan提供

疫情來襲，民眾已持續一段「work from home」遠端工作、分流上班的模式，為了因應疫情大家生活實在將就，不少人也意識到這樣的日子恐怕短時間無法回到從前，紛紛開始鑽研如何讓日子更要過得講究、更有儀式感。PAUL法國麵包甜點沙龍推出「外帶自取88折優惠」，讓大家在疫情下能好好愛自己、在家防疫也能享受法式料理！

外酥內軟的PAUL法國麵包，回烤後開啟美好的早晨。圖／PAUL Taiwan提供
外酥內軟的PAUL法國麵包，回烤後開啟美好的早晨。圖／PAUL Taiwan提供

在家仍忙碌工作的你，也能製造點小確幸，來一場愜意的午茶時光，吃著法國甜點配上咖啡或熱茶。只要前往PAUL門市外帶自取，全品項皆享有88折優惠(含餐點、麵包、甜點、蛋糕)，若不方便出門，可使用跑跑腿APP(待付代取服務)，一樣可享有88折優惠，除了賺到優惠還能吃到法國直送的麵包甜點，幸福感滿分！

外帶、外送就能吃到法國料理。圖／PAUL Taiwan提供
外帶、外送就能吃到法國料理。圖／PAUL Taiwan提供

遇上生日、節慶疫情不能外出用餐時，千萬別感到失望，換個方式在家慶祝，選擇更有效率可的PAUL「Uber Eats、跑跑腿APP」，餐點、麵包及甜點都能迅速收到，若要大量麵包、整顆蛋糕就可選用「官網、臉書商店」使用宅配到府，點個香氛蠟燭、紅酒、法式餐點擺盤端上桌，輕鬆就將法式餐廳場景搬回家，品嚐完法式美食，讓法國直送蛋糕最後壓軸登場，這場生日約會變得更加完美、更有feel！

在家的儀式感就與PAUL聯手打造吧！圖／PAUL Taiwan提供
在家的儀式感就與PAUL聯手打造吧！圖／PAUL Taiwan提供

PAUL Taiwan 外帶自取享88折

活動分店：仁愛店、信義店、內湖店、大葉高島屋店、林口三井店、巨城店

備註：所有商品數量有限，售完為止；品項以各店供應為準；麵包密封冷凍可存放2周，欲吃時僅解凍並回烤3-5分鐘就搞定。

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