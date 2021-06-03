快訊

影／陳零九染疫後首露面 曝呼吸困難8天「感覺像感冒」

疫情延燒！行政院確定有一人確診 和蘇貞昌等首長無接觸史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

懷念到心痛！ 台南「20家歇業餐廳」名單　網友憶：這家還在麥當勞和肯德基不是對手

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自台南式粉絲團、小荳荳鍋燒意麵
圖／擷取自台南式粉絲團小荳荳鍋燒意麵

疫情持續延燒，重創了許多餐廳生意，甚至不堪抵擋只好歇業。近日「台南式」臉書粉絲團整理了20間讓人懷念不已的停業店家，其中還包含了撐了五年近期宣布退休的小荳荳鍋燒意麵、不敵疫情和通膨的伊都日本料理等，此圖表引發網友們熱烈討論、紛紛感到惋惜。

「台南式」粉絲團丟出一張整理圖表並提及「說一間讓你現在想到還是會心痛不已、懷念到不行的台南已歇業店家！」，其中令台南人間讓人懷念不已的20個已歇業店家包括：小荳荳鍋燒意麵、一二三冰城、五角冰舖、開山路無名臭豆腐、美香咖哩、溫娣漢堡、89炸雞、卡爾森漢堡、府城194宵夜早餐、正宗東京豚骨拉麵、小麻雀拌飯飯麵、3388、南門庭院、老地方西餐廳、旅人關東煮、金典書局、丹比囍餅、鮮の味、山林香、伊都日本料理。

圖／擷取自台南式粉絲團
圖／擷取自台南式粉絲團

貼文一出，掀起網友回憶熱潮，不少忠實饕客提供更多歇業懷念名單餐廳清單，有人說「小麻雀」歇業超可惜，根本就是學生時代回憶，也有網友說如果「89炸雞」還在，麥當勞和肯德基根本不是對手。也有人提到「旅人關東煮」雖然在台南已歇業，但已搬到竹北另起爐灶，而「山林香」則是搬到台中繼續飄香。更有人悲觀的提到，現在po這個太早，今年真的慘了結束營業的只會越多。

台南排隊名店伊都日本料理6/1正式結束營業。圖／伊都日本料理臉書專頁
台南排隊名店伊都日本料理6/1正式結束營業。圖／伊都日本料理臉書專頁

圖／小荳荳鍋燒意麵
圖／小荳荳鍋燒意麵

延伸閱讀：

台南30年老店「小豆豆鍋燒意麵」延了5年確定退休！網不捨：以後吃不到了

俗又大碗老店成回憶！台南「伊都日本料理」熄燈　粉絲哀嚎：不能接受

醬油拉麵始祖店只開到6月！「鷹流拉麵蘭丸」延吉店永久歇業

肯德基 台南美食

相關新聞

首度插旗台南！NENE炸雞「青陽美乃滋、醬燒洋釀」回歸

來自韓國的連鎖炸雞「NENE CHICKEN」，在今年4月時曾經快閃推出限量的「青陽美乃滋炸雞」。自6月4日起，青陽美乃...

懷念到心痛！ 台南「20家歇業餐廳」名單　網友憶：這家還在麥當勞和肯德基不是對手

疫情持續延燒，重創了許多餐廳生意，甚至不堪抵擋只好歇業。近日「台南式」臉書粉絲團整理了20間讓人懷念不已的停業店家，其中還包含了撐了五年近期宣布退休的小荳荳鍋燒意麵、不敵疫情和通膨的伊都日本料理等，此圖表引發網友們熱烈討論、紛紛感到惋惜。

全台燒肉丼「牛丁次郎坊」挺防疫！「外帶85折、餐點免費升級」超過癮

分店遍布全台的知名燒肉丼店「牛丁次郎坊」，因應疫情也推出了一系列的優惠，準備讓民眾吃飽飽一起抗疫！

台南「15款浮誇系」外帶餐盒！超大烤半雞＋骰子牛必吃，線上點餐再打95折

餐點美味是好吃的必備，不過如果如果再加上份量巨大且浮誇，是不是又更吸引人了呢？這回台南「輕鬆點全日餐館」防疫便當正式開賣啦，每份餐點從150到300元不等，從超浮誇烤半雞、德國豬腳、白酒蛤蠣再到原塊骰子牛等15種統統都有，線上點餐再打95折，一定要嚐鮮看看！

抗疫大啖「韓式炸雞」6選！外帶買1送1、85折與免費炸年糕統統都有

相信很多人居家抗疫都悶壞了，但疫情仍然險峻，仍需要民眾的配合，非必要不要出門並做好防疫措施。日前廣大的「韓式炸雞」品牌聽見大家的心聲了，特地推出「外送外帶」優惠活動，小編幫大家整理6家韓式炸雞外帶外送優惠，從最狂加1元多一件再到外帶85折等好康統統都有，在家也能大啖美食！

限時21天！ 麥當勞「BTS套餐」6／9開賣　夢幻紫包裝必收

令眾多粉絲期待的「麥當勞BTS防彈少年團套餐」終於來到台灣了！此款THE BTS MEAL套餐使用了BTS代表性的紫色包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。