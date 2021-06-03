懷念到心痛！ 台南「20家歇業餐廳」名單　網友憶：這家還在麥當勞和肯德基不是對手

疫情持續延燒，重創了許多餐廳生意，甚至不堪抵擋只好歇業。近日「台南式」臉書粉絲團整理了20間讓人懷念不已的停業店家，其中還包含了撐了五年近期宣布退休的小荳荳鍋燒意麵、不敵疫情和通膨的伊都日本料理等，此圖表引發網友們熱烈討論、紛紛感到惋惜。

「台南式」粉絲團丟出一張整理圖表並提及「說一間讓你現在想到還是會心痛不已、懷念到不行的台南已歇業店家！」，其中令台南人間讓人懷念不已的20個已歇業店家包括：小荳荳鍋燒意麵、一二三冰城、五角冰舖、開山路無名臭豆腐、美香咖哩、溫娣漢堡、89炸雞、卡爾森漢堡、府城194宵夜早餐、正宗東京豚骨拉麵、小麻雀拌飯飯麵、3388、南門庭院、老地方西餐廳、旅人關東煮、金典書局、丹比囍餅、鮮の味、山林香、伊都日本料理。

圖／擷取自台南式粉絲團

貼文一出，掀起網友回憶熱潮，不少忠實饕客提供更多歇業懷念名單餐廳清單，有人說「小麻雀」歇業超可惜，根本就是學生時代回憶，也有網友說如果「89炸雞」還在，麥當勞和肯德基根本不是對手。也有人提到「旅人關東煮」雖然在台南已歇業，但已搬到竹北另起爐灶，而「山林香」則是搬到台中繼續飄香。更有人悲觀的提到，現在po這個太早，今年真的慘了結束營業的只會越多。

台南排隊名店伊都日本料理6/1正式結束營業。圖／伊都日本料理臉書專頁

圖／小荳荳鍋燒意麵

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