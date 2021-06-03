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台南「15款浮誇系」外帶餐盒！超大烤半雞＋骰子牛必吃，線上點餐再打95折

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Relax Brunch-輕鬆點 LINE訂購專頁
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餐點美味是好吃的必備，不過如果如果再加上份量巨大且浮誇，是不是又更吸引人了呢？這回台南「輕鬆點全日餐館」防疫便當正式開賣啦，每份餐點從150到300元不等，從超浮誇烤半雞、德國豬腳、白酒蛤蠣再到原塊骰子牛等15種統統都有，線上點餐再打95折，一定要嚐鮮看看！

圖／Relax Brunch-輕鬆點官網
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台南「輕鬆點全日餐館」主打CP值超高的大份量義式排餐料理，從超受歡迎的可麗薄餅、排餐、義大利麵燉飯與披薩都有，老闆也會自創特色料理吸引顧客消費，值得特別說明的是，該家餐點烹飪全採氣炸方式，健康更安心。

圖／Relax Brunch-輕鬆點官網
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這回因應疫情推出的防疫外帶外送便當，仍比照「浮誇系巨大份量」辦理，像是店內主打的「義式排餐系列」，其中墨西哥烤半雞採用墨西哥辛香料搭配完美的製程技術，將所有新鮮肉之鎖住，外皮金黃鮮脆帶點嚼勁，肉質非常多汁，讓人一吃就愛上，除此之外，還有德國豬腳、香草豬排與炭烤BBQ豬肋排。

圖／Relax Brunch-輕鬆點LINE訂購專頁
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至於「義式經典系列」有必吃的白酒蛤蜊，滿滿的蛤蠣絕對是海鮮控的最愛，除此之外，還會配上浸漬的薄鹽毛豆、溏心蛋與養生地瓜等配餐。該系列還有氣炸德士香腸、煙燻嫩雞與素食者可食用的蔬食鮮菇。

圖／Relax Brunch-輕鬆點LINE訂購專頁
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而愛吃大魚大肉的美食控絕對不能忽視「義式肉肉系列」，主食有超豐富的原塊骰子牛，將牛肉切成方形好入口，從表面煎出完美的褐色，切開淡淡粉色將肉汁包覆，入口即化非常爽口。該系列還有松阪豬、泰式雞腿排、紅酒牛肉、挪威鮭魚片、日式唐揚炸雞、櫻桃鴨胸、鹽烤魚與燒烤雞翅等可供選擇。

圖／Relax Brunch-輕鬆點LINE訂購專頁
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上述所有餐點都可以選擇主食義大利麵或燉飯，醬汁則有白醬、紅醬、青醬、咖哩與南瓜口味，每份排餐皆有6款飲料可供選擇。餐點從價格有三個區間，義式經典一律150元、義式肉肉則為250元、超浮誇義式排餐則為300元，線上LINE訂餐系統點餐再享95折優惠，滿額還可以免運，切記最遲於用餐前一小時前預訂喔，快來吃吃看吧。

輕鬆點全日餐館

地址：台南市東區裕農路350巷9號

外送電話：06-208-3013

臉書：https://www.facebook.com/RelaxBrunch/?ref=page_internal

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義大利麵 便當 燉飯 台南美食

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