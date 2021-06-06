韓料控專屬！韓式4品牌「外帶全面79折、+1元多一盒炸雞」在家吃到飽

▲圖片來源：豆府餐飲集團

全民抗疫情，怎麼吃才安心！？別擔心，豆府餐飲集團挺你在家安心吃！旗下四大品牌涓豆腐、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、飛機河粉豪邁推出「挺你在家吃外帶79折優惠活動」，一通電話，免下車取餐，專人幫你將韓式料理、越南河粉等美味料理直接送上車。在家享用美味，讓全家大小吃得更安心！

▲圖片來源：豆府餐飲集團

誰說居家抗疫期間只能天天吃泡麵？！涓豆腐外帶服務中，除了有九種不同口味的嫩豆腐煲可以選擇外，每份嫩豆腐煲還免費附贈四樣韓式小菜及石鍋飯，搭配79折優惠最低只要235元，另有極選道地韓味的「韓國糖醋肉」，外酥內嫩口感搭配酸甜醬汁，好吃開胃，大人小孩都喜愛！

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訪韓必吃美食就是嫩豆腐煲了，國門出不去，但是在北村豆腐家就可以直接帶回家吃，還加贈韓式拌飯；韓國最受歡迎的小吃「辣炒年糕」、「韓式炸醬麵」也可直接外帶。

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韓姜熙的小廚房強打的「精燉人蔘雞」79折只要172元，是最適合長輩吃的養生補氣料理！

而炙熱難耐的夏季，來碗開胃的越南河粉也是不錯的選擇，到「飛機河粉」外帶鮮甜清爽「傳統生牛肉河粉」，79折優惠價只要133元！即日起至6月14日只要選擇住家附近門市，一通電話即可快速點餐，美味韓料理提了就走，省時又方便，全家一起安心吃。

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而豆府餐飲集團旗下品牌「銅盤」5月29日起全台門市「銷魂韓式炸雞系列」6種口味，推出「守護台灣加1元多一盒」外帶優惠。199元的小盒裝內含8隻炸雞、299元大盒包裝內含12隻炸雞，無論大盒或小盒，通通可挑選兩種不同口味！5月29日起，連續17天，只要再加1元，現場直接加送一盒韓式炸雞，等於200元就可以爽吃16隻韓式炸雞！炸雞控趕快衝起來！

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【豆府餐飲集團 挺你在家吃】

日期：2021/5/18－2021/6/14

活動：活動期間，外帶即享79折優惠，免下車取餐，專人直接送上車。

適用品牌：涓豆腐(宜蘭新月不適用)、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、飛機河粉

各品牌外帶連結：

涓豆腐https://pse.is/3fjama

北村豆腐家https://pse.is/3gl24z

韓姜熙的小廚房https://pse.is/3fp27w

飛機河粉https://bit.ly/3tUUsc9

【銅盤─守護台灣 加1元多一盒活動】

活動日期：2021/5/29－2021/6/14

活動內容：活動期間，外帶銷魂韓式炸雞一盒，加1元直接再贈送一盒。

注意事項：

1. 優惠僅限買大送大，買小送小。

2. 此優惠僅接受現金支付。

3. 此優惠不得與其他優惠合併使用。





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